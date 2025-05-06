Протистояння європейських грандів відбудеться у Мілані на "Стадіо Джузеппе Меацца". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Читайте також Битва за фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Інтер – Барселона

Де дивитися матч півфіналу Ліги чемпіонів

В Україні пряма трансляція поєдинку Інтер – Барселона буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Megogopack XL".

Протистояння прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. На альтернативній доріжці можна буде почути коментарі Артема Дамницького та Влада Курана, які збиратимуть на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

За годину до старту матчу на каналі "Megogo Футбол 1" розпочнеться традиційна аналітична студія. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Сергій Лук'яненко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

До слова. Це буде 18-те очне протистояння між Інтером і Барселоною. Перевагу мають каталонці – вісім перемог проти трьох, а ще шість разів було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь іспанського клубу – 30:18.

Нагадаємо, що в першому матчі команди не визначили сильнішого, зігравши з рахунком 3:3. Другий фіналіст визначатиметься 7 травня у протистоянні ПСЖ – Арсенал.