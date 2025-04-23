Милан в принципиальном дерби разгромил Интер и стал первым финалистом Кубка Италии

В среду, 23 апреля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии Интер – Милан. Принципиальные соперники разыграли путевку в финал.

Интер – Милан 0:3

Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 86

Первая встреча Интера и Милана в рамках полуфинала Кубка Италии состоялась в начале апреля. Тогда соперники не определили победителя и сыграли вничью (1:1), пишет 24 Канал.

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Образцовая игра в исполнении Милана

Безусловным фаворитом миланского дерби считался Интер, который лидирует в чемпионате. Однако это лишь на бумаге.

Поединок доказал, что не стоит недооценивать команду Сержиу Консейсау. "Россонери" четко сыграли в обороне и воспользовались ошибками соперника.

На 36-й минуте встречи счет открыл форвард Милана Лука Йович. После навесной передачи Алехандро Хименеса серб точно пробил головой в левый угол ворот. Голкипер "нерадзурри" Хосеп Мартинес лишь взглядом провел мяч.

Видео первого гола Йовича

В начале второго тайма Йович оформил дубль. 27-летний нападающий нашел свой момент после розыгрыша углового, красивым ударом отправив мяч в ворота.

Видео второго гола Йовича

Симоне Индзаги заменами попытался спасти матч. Итальянец посадил на скамейку сразу четырех игроков. Реальный шанс сократить разрыв в счете имел Стефан Де Врей. Нидерландский защитник подключился к атаке во время розыгрыша углового, но голкипер фантастическим сейвом спас ворота.

За четыре минуты до конца основного времени Тиджани Рейндерс снял все вопросы о победителе. Голландец с близкого расстояния расстрелял ворота Интера.

Видео гола Рейндерса

В итоге "россонери" одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Милан стал первым финалистом Кубка Италии. В решающем матче "россонери" встретятся с победителем противостояния Эмполи – Болонья. Первая встреча этих команд завершилась победой "красно-синих" (3:0). Второй поединок состоится 24 апреля.