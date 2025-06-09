Интер провел неоднозначный сезон 2024-2025. Команда не добыла ни одного трофея на внутренней арене, однако дошла до финала Лиги чемпионов. Впрочем клуб все равно попрощался с тренером Симоне Индзаги и уже даже нашел ему замену, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Интера.

Выигрывал ЛЧ с Интером

У коуча завершился контракт и стороны решили его не продлевать. В конце концов Индзаги возглавил Аль-Хиляль, а миланцы в поисках тренера обратили внимание на своего экс-игрока.

"Неррадзури" объявили, что новым наставником клуба станет Кристиан Киву. Контракт с румыном подписан на два сезона, то есть до лета 2027 года. Ранее 44-летний тренер работал в молодежных и юношеских командах Интера.

Карьера Киву-тренера пока совсем скромная. Лишь в феврале Кристиан впервые возглавил взрослую команду, а именно – Парму. Результаты не особо впечатляющие. Румын одержал лишь три победы в 13-ти матчах и финишировал с "крестоносцами" на 16 месте.

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Куда более известным Киву был в качестве игрока. Левый защитник успел поиграть Решицу, Университатю Крайова, Аякс и Рому. Впрочем, больше всего игрок запомнился именно в Интере.

За "неррадзури" Кристиан выступал с 2007 по 2014 годы и оформил три гола в 168-ми матчах. Моментом славы игрока стал сезон 2009-2010, когда Киву вместе с Интером выиграл все пять возможных трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Серию А.