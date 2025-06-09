Інтер провів неоднозначний сезон 2024-2025. Команда не здобула жодного трофея на внутрішній арені, проте дійшла до фіналу Ліги чемпіонів. Втім клуб все одно попрощався із тренером Сімоне Індзагі та вже навіть знайшов йому заміну, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Інтера.

Вигравав ЛЧ з Інтером

У коуча завершився контракт і сторони вирішили його не продовжувати. Зрештою Індзагі очолив Аль-Хіляль, а міланці у пошуках тренера звернули увагу на свого ексгравця.

"Неррадзурі" оголосили, що новим наставником клубу стане Крістіан Ківу. Контракт із румуном підписаний на два сезони, тобто до літа 2027 року. Раніше 44-річний тренер працював у молодіжних та юнацьких командах Інтера.

Кар'єра Ківу-тренера наразі зовсім скромна. Лише у лютому Крістіан вперше очолив дорослу команду, а саме – Парму. Результати не особливо вражаючі. Румун здобув лише три перемоги у 13-ти матчах та фінішував із "хрестоносцями" на 16 місці.

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Куди більш відомим Ківу був у якості гравця. Лівий захисник встиг пограти Решицю, Університатю Крайова, Аякс та Рому. Втім найбільше гравець запам'ятався саме в Інтері.

За "неррадзурі" Крістіан виступав з 2007 по 2014 роки та оформив три голи у 168-ми матчах. Моментом слави гравця став сезон 2009-2010, коли Ківу разом із Інтером виграв всі п'ять можливих трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів та Серію А.