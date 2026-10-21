Воробей считает, что матч в Италии будет сопряжен с определенными рисками для единственного представителя Украины в еврокубках. Слова бывшего нападающего передает 24 Канал.

Чего Воробей ожидает от матча Интер – Шахтер

Эксперт отметил, что украинская команда сыграет с сильным соперником, который в первых двух турах соревнований не набрал ни одного очка.

Нужно учитывать, что сейчас мы приедем в "логово разъяренного медведя", где нам будет очень тяжело. После поражений от Реала и Брюгге Интер постарается реабилитироваться перед своими болельщиками,

– сказал Воробей.

Бывший нападающий "горняков" добавил, что, учитывая серьезный статус соперника, а также хорошие выступления донецкой команды против команд более низкого ранга, матч третьего тура Лиги чемпионов обещает дополнительную интригу.

В поединках с такими соперниками станет понятно, какие задачи сейчас ставит перед собой Шахтер. Надеюсь, что в Милане "горняки" покажут не только хороший футбол, но и результат. Вот это было бы идеально,

– добавил экс-футболист.

Отметим, что матч Интер – Шахтер начнется 21 октября в 22:00 по киевскому времени. Матч состоится на стадионе "Джузеппе Меацца".

Что известно о выступлении Шахтера в Лиге чемпионов 2026/27

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно занять в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.

На данный момент Шахтер занимает 11-е место в турнирной таблице.