Воробей вважає, що поєдинок в Італії матиме певні ризики для єдиного представника України в єврокубках. Слова екснападника передає 24 Канал.

Чого Воробей очікує від матчу Інтер – Шахтар

Експерт зазначив, що українська команда гратиме з важким опонентом, який у перших двох турах змагань не набрав жодного залікового очка.

Потрібно зважати, що зараз приїдемо у "лігво розлюченого ведмедя", де нам буде дуже важко. Після поразок від Реала та Брюгге Інтер постарається реабілітуватися перед власними вболівальниками,

– сказав Воробей.

Колишній форвард гірників додав, що, враховуючи серйозний статус суперника, а також хороші виступи донецького колективу проти команд рангом нижче, матч третього туру Ліги чемпіонів має додаткову інтригу.

У поєдинках з такими опонентами стане зрозуміло, які завдання зараз ставить перед собою Шахтар. Сподіваюся, що у Мілані "гірники" покажуть не лише хороший футбол, а й результат. Ось це було б ідеально,

– додав ексфутболіст.

Зазначимо, що гра Інтер – Шахтар розпочнеться 21 жовтня о 22:00 за київським часом. Матч відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца".

Що відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.

Наразі Шахтар посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці.