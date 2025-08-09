"Важная победа для моей страны": Бондарев рассказал, как к войне в Украине относятся в командах
В начале августа 2025 года в гонке 5-го этапа Формулы-4 Александр Бондарев впервые в карьере одержал победу. За три минуты до завершения гонки 16-летний украинец на повороте обошел японца Кину Накамура-Берту и вышел на первое место.
Украинский гонщик Александр Бондарев рассказал, что в командах коллег и соперников часто интересуются ситуацией на родине, поддерживают его. В частности они ценят его выступления под украинским флагом как символ несокрушимости страны во время войны, пишет 24 Канал.
Интересуются ли гонщики ситуацией в Украине?
Александр ответил, интересуются ли его коллеги или соперники ситуацией в Украине.
Да, война в Украине – это то, что болит каждому украинцу, и конечно мне. В команде Williams и Prema меня часто расспрашивают о ситуации дома. Коллеги, инженеры, другие пилоты выражают поддержку, и это очень важно для меня. Они знают, что я выступаю с украинским флагом, и видят, как я стараюсь прославлять Украину,
– сказал Бондарев.
Он также отметил, что чувствует, что гонки – это способ показать миру несокрушимость и сильный дух Украины, особенно в такие времена, каждый его финиш – это важная победа для моей страны.
Отметим, что сейчас Александр Бондарев является пилотом Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing, которая известна своей успешной подготовкой будущих звезд автоспорта.