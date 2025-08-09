Украинский гонщик Александр Бондарев рассказал, что в командах коллег и соперников часто интересуются ситуацией на родине, поддерживают его. В частности они ценят его выступления под украинским флагом как символ несокрушимости страны во время войны, пишет 24 Канал.

Интересуются ли гонщики ситуацией в Украине?

Александр ответил, интересуются ли его коллеги или соперники ситуацией в Украине.

Да, война в Украине – это то, что болит каждому украинцу, и конечно мне. В команде Williams и Prema меня часто расспрашивают о ситуации дома. Коллеги, инженеры, другие пилоты выражают поддержку, и это очень важно для меня. Они знают, что я выступаю с украинским флагом, и видят, как я стараюсь прославлять Украину,

– сказал Бондарев.

Он также отметил, что чувствует, что гонки – это способ показать миру несокрушимость и сильный дух Украины, особенно в такие времена, каждый его финиш – это важная победа для моей страны.

Отметим, что сейчас Александр Бондарев является пилотом Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing, которая известна своей успешной подготовкой будущих звезд автоспорта.






