Український гонщик Олександр Бондарев розповів, що у командах колег та суперників часто цікавляться ситуацією на батьківщині, підтримують його. Зокрема вони цінують його виступи під українським прапором як символ незламності країни під час війни, пише 24 Канал.

Чи цікавляться гонщики ситуацією в Україні?

Олександр відповів, чи цікавляться його колеги або суперники ситуацією в Україні.

Так, війна в Україні – це те, що болить кожному українцю, і звісно мені. У команді Williams і Prema мене часто розпитують про ситуацію вдома. Колеги, інженери, інші пілоти висловлюють підтримку, і це дуже важливо для мене. Вони знають, що я виступаю з українським прапором, і бачать, як я стараюся прославляти Україну,

– сказав Бондарев.

Він також зазначив, що відчуває, що гонки – це спосіб показати світу незламність та сильний дух України, особливо в такі часи, кожен його фініш – це важлива перемога для моєї країни.

Відзначимо, що наразі Олександр Бондарєв є пілотом Formula-4 у складі професійної команди Prema Racing, яка відома своєю успішною підготовкою майбутніх зірок автоспорту.





