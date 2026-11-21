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Известный журналист Михаил Спиваковский специально для 24 Канала проанализировал интервью Михаила Мудрика. Он высказал предположение о том, с какой целью футболист сделал именно такие заявления.

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Что сказал Спиваковский об интервью Михаила Мудрика

Спиваковский отметил, что не верит в то, что просто в какой-то момент Дмитрий Гордон увидел на трибуне Михаила Мудрика и решил взять у него интервью. По мнению журналиста, это стратегическая акция, направленная против УАФ.

Есть тема личных отношений Андрея Шевченко и руководителя компании ProStar Вадима Шаблия, который в настоящее время является агентом Михаила Мудрика. Можно сказать, что в последние годы эти отношения не были идеальными. УАФ, например, ограничила количество футболистов от одного агентства в сборных. То есть сделала определенный шаг против монополии ProStar– отметил ведущий программы "ТаТоТаке".

В то же время он не верит, что Мудрик читал этот текст с суфлера. Спиваковский увидел в нем человека, который на самом деле так думает, который все это пережил на себе.

В некотором смысле для меня это довольно светлая и молодая душа. Однако в этом и заключается проблема. Таким человеком легче манипулировать– заметил журналист.

Поэтому вывод Михаила Спиваковского заключается в том, что это интервью – спланированная акция, а Михаил Мудрик – абсолютно искренний, откровенный, но инструмент в чьих-то руках.

Что рассказал Мудрик в своем интервью

В своем интервью Дмитрию Гордону Михаил Мудрик выдвинул ряд обвинений в адрес УАФ и сборной Украины. Самое главное из них заключается в том, что футболист получил допинг именно в расположении национальной команды.

Кроме того, он "наехал" на Андрея Шевченко за то, что размеры премий в сборной не соответствуют заявленным. А сам глава УАФ, по словам Мудрика, объясняет это налогами.