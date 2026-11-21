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Відомий журналіст Михайло Співаковський спеціально для 24 Каналу проаналізував інтерв'ю Михайла Мудрика. Він припустив, якою є мета того, що футболіст видав саме такі заяви.

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Що сказав Співаковський про інтерв'ю Михайла Мудрика

Співаковський зазначив, що не віри, що просто в якийсь момент Дмитро Гордон побачив на трибуні Михайла Мудрика, і вирішив взяти інтерв’ю. На думку журналіста, це стратегічна акція, спрямована проти УАФ.

Є тема особистих стосунків Андрія Шевченка і керівника компанії ProStar Вадима Шаблія, який є наразі агентом Михайла Мудрика. Можна говорити, що це не ідеальні стосунки в останні роки. УАФ обмежила, наприклад, кількість футболістів від одної агенції у збірних. Тобто зробила певний крок проти монополії ProStar– зазначив ведучий програми "ТаТоТаке".

Водночас, він не вірить, що Мудрик читав цей текст з суфлера. Співаковський побачив у ньому людину, яка насправді так думає, яка все це пережила на собі.

У певному сенсі для мене це доволі світла і молода душа. Однак у цьому і є проблема. Такою людиною легше маніпулювати– зауважив журналіст.

Тому висновок від Михайла Співаковського полягає в тому, що це інтерв’ю є спланованою акцією, а Михайло Мудрик – це абсолютно щирий, відвертий, але інструмент в чиїхось руках.

Що розповів Мудрик у своєму інтерв'ю

У своєму інтерв'ю Дмитру Гордону Михайло Мудрик видав низку звинувачень на адресу УАФ і збірної України. Найголовніша з них полягає в тому, що футболіст отримав допінг саме в розташуванні національної команди.

Крім того, він "наїхав" на Андрія Шевченка за те, що розміри премій в збірній не відповідають заявленим. А сам очільник УАФ, за словами Мудрика, пояснює це податками.