Национальный олимпийский комитет Ирана обратился в Международный олимпийский комитет и Олимпийский совет Азии с требованием наказать США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия, сообщает Tasnim News Agency.
О чем написал Иран в письме-обращении к МОК?
В письме иранская сторона сообщила, что в результате ударов по стране погибли 20 девушек-подростков, которые занимались волейболом, а также борец Мехди Абдоллахнежад.
Кроме того, пострадали ряд спортивных объектов, среди которых штаб-квартира НОК Ирана, Национальная олимпийская академия, федерация гандбола и тренировочный центр по борьбе.
Иран подчеркивает, что, даже в сложные моменты, остается преданным ценностям мира, уважения и солидарности, определяющих олимпийское движение.
Спорт должен оставаться мостом между народами, а не жертвой военной агрессии,
– отмечается в письме.
Комитет предупреждает, что из-за критической военной ситуации в стране точные данные о жертвах среди спортсменов и функционеров Ирана могут быть неполными.
Что известно об участии Ирана на Паралимпиаде-2026?
- Иран официально отказался от участия в зимних Паралимпийских играх в Италии из-за сложной ситуации с безопасностью и проблем с логистикой. Единственным спортсменом, который должен был представлять страну, был лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи, который планировал участвовать в классическом спринте и забеге на 10 километров, пишет сайт МПК.
Международный паралимпийский комитет отмечает, что иранская сторона не могла гарантировать безопасную дорогу делегации. Конфликт на Ближнем Востоке уже повлиял на ряд международных спортивных событий, вызвав перенос или отмену турниров и проблемы с транспортом.
Из-за политической и военной эскалации также под вопросом оказалось участие Ирана на чемпионате мира по футболу-2026, где команда уже квалифицировалась, что могло бы стать беспрецедентным случаем в истории турнира.