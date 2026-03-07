Национальный олимпийский комитет Ирана обратился в Международный олимпийский комитет и Олимпийский совет Азии с требованием наказать США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия, сообщает Tasnim News Agency.

Смотрите также Иран отказался от участия в Паралимпийских играх

О чем написал Иран в письме-обращении к МОК?

В письме иранская сторона сообщила, что в результате ударов по стране погибли 20 девушек-подростков, которые занимались волейболом, а также борец Мехди Абдоллахнежад.

Кроме того, пострадали ряд спортивных объектов, среди которых штаб-квартира НОК Ирана, Национальная олимпийская академия, федерация гандбола и тренировочный центр по борьбе.

Иран подчеркивает, что, даже в сложные моменты, остается преданным ценностям мира, уважения и солидарности, определяющих олимпийское движение.

Спорт должен оставаться мостом между народами, а не жертвой военной агрессии,

– отмечается в письме.

Комитет предупреждает, что из-за критической военной ситуации в стране точные данные о жертвах среди спортсменов и функционеров Ирана могут быть неполными.

Что известно об участии Ирана на Паралимпиаде-2026?