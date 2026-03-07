Национальный олимпийский комитет Ирана обратился в Международный олимпийский комитет и Олимпийский совет Азии с требованием наказать США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия, сообщает Tasnim News Agency.

Смотрите также Иран отказался от участия в Паралимпийских играх

О чем написал Иран в письме-обращении к МОК?

В письме иранская сторона сообщила, что в результате ударов по стране погибли 20 девушек-подростков, которые занимались волейболом, а также борец Мехди Абдоллахнежад.

Кроме того, пострадали ряд спортивных объектов, среди которых штаб-квартира НОК Ирана, Национальная олимпийская академия, федерация гандбола и тренировочный центр по борьбе.

Иран подчеркивает, что, даже в сложные моменты, остается преданным ценностям мира, уважения и солидарности, определяющих олимпийское движение.

Спорт должен оставаться мостом между народами, а не жертвой военной агрессии,
– отмечается в письме.

Комитет предупреждает, что из-за критической военной ситуации в стране точные данные о жертвах среди спортсменов и функционеров Ирана могут быть неполными.

Что известно об участии Ирана на Паралимпиаде-2026?

  • Иран официально отказался от участия в зимних Паралимпийских играх в Италии из-за сложной ситуации с безопасностью и проблем с логистикой. Единственным спортсменом, который должен был представлять страну, был лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи, который планировал участвовать в классическом спринте и забеге на 10 километров, пишет сайт МПК.

  • Международный паралимпийский комитет отмечает, что иранская сторона не могла гарантировать безопасную дорогу делегации. Конфликт на Ближнем Востоке уже повлиял на ряд международных спортивных событий, вызвав перенос или отмену турниров и проблемы с транспортом.

  • Из-за политической и военной эскалации также под вопросом оказалось участие Ирана на чемпионате мира по футболу-2026, где команда уже квалифицировалась, что могло бы стать беспрецедентным случаем в истории турнира.