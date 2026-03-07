Національний олімпійський комітет Ірану звернувся до Міжнародного олімпійського комітету та Олімпійської ради Азії з вимогою покарати США та Ізраїль за порушення олімпійського перемир'я, повідомляє Tasnim News Agency.

Дивіться також Іран відмовився від участі у Паралімпійських іграх

Про що написав Іран у листі-зверненні до МОК?

У листі іранська сторона повідомила, що внаслідок ударів по країні загинули 20 дівчат-підлітків, які займалися волейболом, а також борець Мехді Абдоллахнежад.

Крім того, постраждали низка спортивних об'єктів, серед яких штаб-квартира НОК Ірану, Національна олімпійська академія, федерація гандболу та тренувальний центр з боротьби.

Іран підкреслює, що, навіть у складні моменти, залишає відданість цінностям миру, поваги та солідарності, що визначають олімпійський рух.

Спорт має залишатися мостом між народами, а не жертвою військової агресії,

– зазначається у листі.

Комітет попереджає, що через критичну воєнну ситуацію в країні точні дані про жертви серед спортсменів та функціонерів Ірану можуть бути неповними.

Що відомо про участь Ірану на Паралімпіаді-2026?