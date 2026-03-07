Національний олімпійський комітет Ірану звернувся до Міжнародного олімпійського комітету та Олімпійської ради Азії з вимогою покарати США та Ізраїль за порушення олімпійського перемир'я, повідомляє Tasnim News Agency.
Про що написав Іран у листі-зверненні до МОК?
У листі іранська сторона повідомила, що внаслідок ударів по країні загинули 20 дівчат-підлітків, які займалися волейболом, а також борець Мехді Абдоллахнежад.
Крім того, постраждали низка спортивних об'єктів, серед яких штаб-квартира НОК Ірану, Національна олімпійська академія, федерація гандболу та тренувальний центр з боротьби.
Іран підкреслює, що, навіть у складні моменти, залишає відданість цінностям миру, поваги та солідарності, що визначають олімпійський рух.
Спорт має залишатися мостом між народами, а не жертвою військової агресії,
– зазначається у листі.
Комітет попереджає, що через критичну воєнну ситуацію в країні точні дані про жертви серед спортсменів та функціонерів Ірану можуть бути неповними.
Що відомо про участь Ірану на Паралімпіаді-2026?
- Іран офіційно відмовився від участі у зимових Паралімпійських іграх в Італії через складну безпекову ситуацію та проблеми з логістикою. Єдиним спортсменом, який мав представляти країну, був лижник Абульфазл Хатібі Міанеї, який планував брати участь у класичному спринті та забігу на 10 кілометрів, пише сайт МПК.
Міжнародний паралімпійський комітет зазначає, що іранська сторона не могла гарантувати безпечну дорогу делегації. Конфлікт на Близькому Сході вже вплинув на низку міжнародних спортивних подій, спричинивши перенесення або скасування турнірів та проблеми з транспортом.
Через політичну та військову ескалацію також під питанням опинилася участь Ірану на чемпіонаті світу з футболу-2026, де команда вже кваліфікувалася, що могло б стати безпрецедентним випадком у історії турніру.