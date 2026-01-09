Невероятная красавица и бывшая жена Блохина: как в молодости выглядела Ирина Дерюгина
Легендарная Ирина Дерюгина – одна из самых ярких звезд украинского спорта. Знаменитая спортсменка и тренер соединила в себе исключительную красоту, невероятный талант и железную дисциплину.
Во время спортивной карьеры Ирина Дерюгина дважды становилась абсолютной чемпионкой, заставив о себе говорить весь мир. 24 Канал подготовил подборку архивных фотографий прославленной гимнастки и тренера.
Как в детстве выглядела Дерюгина?
Ирина Дерюгана родилась 11 января 1958 года в Киеве в спортивной семье. Ее отец – олимпийский чемпион-пятиборец Иван Дерюгин, а мама – легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина.
Ирина Дерюгина в детстве / Фото из открытых источников
В 14 лет Ирина покинула Киевское хореографическое училище ради спортивной карьеры. Она пообещала завоевать больше наград, чем папа. И свое обещание она сдержала.
Ирина Дерюгина с родителями / Фото из открытых источников
Под руководством мамы Ирина стала одной из сильнейших гимнасток мира. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира (1977, 1979), неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и СССР. Ее выступления отличались элегантностью, артистизмом и техническим совершенством.
Ирина Дерюгина во время спортивной карьеры / Фото из открытых источников
Чемпионка с кинематографической внешностью
К тому же гимнастка обладала эффектной внешностью, которую часто называли кинематографической. В 1970-е годы она стала символом женственности. Все девушки бывшего Советского Союза хотели быть похожими на нее, а ее фотографии имели бешеную популярность среди болельщиков.
Интересно, что в интервью изданию Гордон Дерюгина рассказала, что никогда не зацикливалась на своей внешности.
Я никогда не считала себя красивой. Нормальная, как все... Пока тренировалась, даже не думала об этом. Да мне и не надо было. Есть женщины, которые знают, что они красивые, и строят жизнь вокруг своих внешних качеств. У меня было совсем иначе, я не зацикливалась на этом,
– сказала Ирина Дерюгина.
Ирина Дерюгина в молодости / Фото из открытых источников
Брак Дерюгиной с Блохиным
В 1979 году весь бывший Советский Союз обсуждал брак суперзвезд мирового спорта: чемпионки мира Ирины Дерюгиной и обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина. Фотографии с их свадьбы были у всех болельщиков.
В 1983 у них родилась дочь Ирина, которая сейчас помогает маме в работе со сборной Украины.
Ирина Дерюгина в браке с Олегом Блохиным / Фото из открытых источников
В 2000 году брак Ирины Дерюгиной и Олега Блохина распался. Некоторое время супруги жили на две страны: Блохин работал тренером в Греции, а Дерюгина – в Украине. Постепенно чувства друг к другу остыли и звезды отечественного спорта развелись. Более того, в СМИ даже сообщалось о скандале в семье Блохина из-за совместной квартиры.
Ирина Дерюгина / Фото из открытых источников
Сейчас Ирина Дерюгина является президентом Федерации гимнастики Украины. Она воспитывает новое поколение чемпионок, возглавляя сборную Украины по художественной гимнастике.