Дерюгина созывает конгресс World Gymnastics из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям

Украинская федерация гимнастики официально отреагировала на возмутительное решение исполкома World Gymnastics отменить санкции против России и Беларуси. В организации указывают на нарушение чиновниками собственных правил и принципов.

Только Конгресс World Gymnastics как высший орган имеет право решать вопросы такой важности. Поэтому УФГ во главе с Ириной Дерюгиной требует созвать внеочередное заседание с участием всех делегаций, пишет официальный сайт федерации.

Смотрите также Ирина Дерюгина, Ольга Харлан и еще три спортсмена, которые прославили Украину

Что заявили в Украинской федерации гимнастики о допуске россиян?

Федерация утверждает, что решение руководящего мирового органа спортивной и художественной гимнастики "противоречит этическим принципам спорта и содержит правовые противоречия с собственными документами World Gymnastics".

Речь идет о том, что международное объединение гимнастов должно руководствоваться в своей деятельности собственными фундаментальными целями и Олимпийской хартией. В то же время Исполнительный комитет взял на себя право принимать решения, которые наносят вред безопасности и этической карте мирового спорта.

Ирина Дерюгина и другие руководители федерации отмечают, что только Конгресс, в котором представлены все национальные делегации, может утверждать подобные изменения в международных соревнованиях. Возвращение россиян и белорусов должно обсуждаться в широком формате, а не оставаться делом группы людей, которые превышают полномочия.

Что меняется для украинских гимнастов и гимнасток из-за возвращения россиян?

В украинской федерации считают, что World Gymnastics фактически легализует дискриминацию против украинцев.

Текущее решение создает заведомо неравные, антигуманные условия для конкуренции в пользу атлетов страны-агрессора и ее сателлита. Вследствие войны украинский народ несет невосполнимые человеческие потери. Создание преференций для представителей стран, ответственных за эти потери, является формой прямой и косвенной дискриминации тех, кто пострадал от агрессии,

– отметили в заявлении.

Украинских спортсменов ставят перед "невыносимым личным выбором между профессиональным и патриотическим долгом представлять свою страну и моральным и этическим конфликтом из-за присутствия на подиуме рядом с представителями страны-агрессора". Это противоречит принципам гуманистического общества.

Что Ирина Дерюгина говорила о россиянах в спорте?

Президент украинской федерации гимнастики не скрывает своего пренебрежительного отношения к россиянам и российскому спорту. В интервью ютуб-проекту Дмитрия Гордона она сравнивала школу гимнастики страны-агрессора с фаст-фудом.

Честные и прямые высказывания Дерюгиной об отвращении, которое она испытывает от необходимости контактировать с россиянами на международных соревнованиях – тогда еще в "нейтральном" статусе – неоднократно вызывали в России истерические комментарии пропагандистов.