Дерюгина созывает конгресс World Gymnastics из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям
- Украинская федерация гимнастики во главе с Ириной Дерюгиной требует созвать внеочередной конгресс World Gymnastics из-за отмены санкций против России и Беларуси.
- Федерация утверждает, что решение World Gymnastics противоречит этическим принципам спорта, создавая дискриминационные условия для украинских спортсменов.
Украинская федерация гимнастики официально отреагировала на возмутительное решение исполкома World Gymnastics отменить санкции против России и Беларуси. В организации указывают на нарушение чиновниками собственных правил и принципов.
Только Конгресс World Gymnastics как высший орган имеет право решать вопросы такой важности. Поэтому УФГ во главе с Ириной Дерюгиной требует созвать внеочередное заседание с участием всех делегаций, пишет официальный сайт федерации.
Что заявили в Украинской федерации гимнастики о допуске россиян?
Федерация утверждает, что решение руководящего мирового органа спортивной и художественной гимнастики "противоречит этическим принципам спорта и содержит правовые противоречия с собственными документами World Gymnastics".
Речь идет о том, что международное объединение гимнастов должно руководствоваться в своей деятельности собственными фундаментальными целями и Олимпийской хартией. В то же время Исполнительный комитет взял на себя право принимать решения, которые наносят вред безопасности и этической карте мирового спорта.
Ирина Дерюгина и другие руководители федерации отмечают, что только Конгресс, в котором представлены все национальные делегации, может утверждать подобные изменения в международных соревнованиях. Возвращение россиян и белорусов должно обсуждаться в широком формате, а не оставаться делом группы людей, которые превышают полномочия.
Что меняется для украинских гимнастов и гимнасток из-за возвращения россиян?
В украинской федерации считают, что World Gymnastics фактически легализует дискриминацию против украинцев.
Текущее решение создает заведомо неравные, антигуманные условия для конкуренции в пользу атлетов страны-агрессора и ее сателлита. Вследствие войны украинский народ несет невосполнимые человеческие потери. Создание преференций для представителей стран, ответственных за эти потери, является формой прямой и косвенной дискриминации тех, кто пострадал от агрессии,
– отметили в заявлении.
Украинских спортсменов ставят перед "невыносимым личным выбором между профессиональным и патриотическим долгом представлять свою страну и моральным и этическим конфликтом из-за присутствия на подиуме рядом с представителями страны-агрессора". Это противоречит принципам гуманистического общества.
Что Ирина Дерюгина говорила о россиянах в спорте?
Президент украинской федерации гимнастики не скрывает своего пренебрежительного отношения к россиянам и российскому спорту. В интервью ютуб-проекту Дмитрия Гордона она сравнивала школу гимнастики страны-агрессора с фаст-фудом.
Честные и прямые высказывания Дерюгиной об отвращении, которое она испытывает от необходимости контактировать с россиянами на международных соревнованиях – тогда еще в "нейтральном" статусе – неоднократно вызывали в России истерические комментарии пропагандистов.