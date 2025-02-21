Наставницу Ковтуна номинировали на тренера года от European Gymnastics

Украинский тренер Ирина Горбачева попала в число номинантов от Европейской гимнастики. Успехи ее воспитанника Ильи Ковтуна не прошли без внимания экспертов.

Европейский гимнастический союз на своем официальном сайте запустил голосование по итогам 2024 года. На победу в номинации лучшего тренера года претендует Ирина Горбачева, пишет 24 Канал со ссылкой на European Gymnastics.

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Европейская гимнастика отметила успехи Горбачевой

Ирина Горбачева сделала имя благодаря успехам своего подопечного Ильи Ковтуна. Украинский гимнаст завоевал два личных титула чемпиона Европы. Кроме того, Горбачева помогла украинской команде добыть второй титул чемпиона Европы в командном зачете.

Она одна из немногих женщин, которая работает в мужской гимнастике на международном уровне. Горбачева демонстрирует страсть в соревнованиях и вне их, говорится на сайте организации.

Напомним, что в январе 2025 года стало известно, что Ирина Горбачева и серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун подали документы на смену гражданства. Спортсмен и его тренер планируют представлять на международной арене сборную Хорватии.

Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Однако пока Ковтун и Горбачева ни разу не комментировали смену гражданства.