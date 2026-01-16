Ее дочь живет в Америке: российскую олимпийскую чемпионку заподозрили в вербовке со стороны США
- Бывшую олимпийскую чемпионку Ирину Роднину заподозрили в вербовке со стороны США.
- Причиной стали ее тесные связи с этой страной и проживание там ее дочери.
Российские спортсмены активно поддерживают войну своей страны против Украины. Большинство из них защищает кровавую политику Путина и требует геноцида нашего народа.
При этом многие из них активно ездят в Европу или США и имеют связи с партнерами Украины. Очередной такой лицемеркой стала бывшая олимпийская чемпионка Ирина Роднина, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВсеПроСпорт.
Почему атаковали Роднину?
Экс-президент московского футбольного клуба Спартак Андрей Червиченко решил негативно высказаться о Родниной. Он акцентировал на том, что бывшая фигуристка имеет тесные связи с США.
"Я просто не очень хорошо отношусь к самой Родниной. Я к ней прекрасно относился как к спортсменке, но не когда она стала депутатом и начала открывать рот. Семья все время что-то говорит мимо кассы. Мне кажется, Роднина демонстрирует все свои недостатки с лихвой. Тем более мы как-то аккуратно забываем, что человек прожил много лет в Америке, причем не по служебной необходимости", – говорит экс-президент Спартака.
Одна история – просто командировка, а другая – когда ты выбираешь определенную страну для своего комфортного проживания. Кто знает, что с тобой там произошло. Может, ее уже давно завербовали, а она сидит в Госдуме. А у нас же любой депутат допущен к гостайнам. Интересно получается. Вы уверены, что Родниной можно доверить гостайну?,
– заявил Андрей.
Как усидеть на двух стульях?
Кроме того, Червиченко также упрекнул Роднину, что ее дочь проживает именно в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому Андрей и заподозрил Ирину в измене России.
Да, она давно вернулась из США, но дочь у нее там живет. А у нас потом удивляются, как получается, что враг знает больше, чем мы сами. Так и получается: там посмотрели, здесь посмотрели, здесь чем-то очаровались, а надо было не очаровываться, а глубже рыть. Поэтому у меня такое настороженное отношение к Родниной,
– считает Червиченко.
Отметим, что Ирина Роднина является одной из самых известных фигуристок в СССР и России. Спортсменка получала золотые награды на трех зимних Олимпиадах подряд (1972, 1976, 1980).
При этом Роднина поддержала войну в Украине и даже стала депутатом от правящей партии "Единая Россия". Из-за этого Ирина оказалась под санкциями многих цивилизованных стран.
Как российский спорт попал под санкции?
- После начала полномасштабной войны в Украине российский спорт оказался в изоляции. Команды из страны-террористки отстранили от международных соревнований.
- При этом индивидуальным атлетам пошли навстречу и позволяют участвовать в турнирах под нейтральным флагом. Главным критерием является неподдержка войны в Украине и непричастность к военным структурам.
- В конце концов, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России. В определенных видах спорта представители страны-террористки смогут выступать под своим флагом.
- К счастью, такая тенденция не касается Олимпийских игр, сообщает Corrierre della Serra. На ближайшей зимней Олимпиаде в Милане атлеты из страны-агрессора смогут выступать только как нейтральные спортсмены.