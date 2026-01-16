Российские спортсмены активно поддерживают войну своей страны против Украины. Большинство из них защищает кровавую политику Путина и требует геноцида нашего народа.

При этом многие из них активно ездят в Европу или США и имеют связи с партнерами Украины. Очередной такой лицемеркой стала бывшая олимпийская чемпионка Ирина Роднина, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВсеПроСпорт.

Почему атаковали Роднину?

Экс-президент московского футбольного клуба Спартак Андрей Червиченко решил негативно высказаться о Родниной. Он акцентировал на том, что бывшая фигуристка имеет тесные связи с США.

"Я просто не очень хорошо отношусь к самой Родниной. Я к ней прекрасно относился как к спортсменке, но не когда она стала депутатом и начала открывать рот. Семья все время что-то говорит мимо кассы. Мне кажется, Роднина демонстрирует все свои недостатки с лихвой. Тем более мы как-то аккуратно забываем, что человек прожил много лет в Америке, причем не по служебной необходимости", – говорит экс-президент Спартака.

Одна история – просто командировка, а другая – когда ты выбираешь определенную страну для своего комфортного проживания. Кто знает, что с тобой там произошло. Может, ее уже давно завербовали, а она сидит в Госдуме. А у нас же любой депутат допущен к гостайнам. Интересно получается. Вы уверены, что Родниной можно доверить гостайну?,

– заявил Андрей.

Как усидеть на двух стульях?

Кроме того, Червиченко также упрекнул Роднину, что ее дочь проживает именно в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому Андрей и заподозрил Ирину в измене России.

Да, она давно вернулась из США, но дочь у нее там живет. А у нас потом удивляются, как получается, что враг знает больше, чем мы сами. Так и получается: там посмотрели, здесь посмотрели, здесь чем-то очаровались, а надо было не очаровываться, а глубже рыть. Поэтому у меня такое настороженное отношение к Родниной,

– считает Червиченко.

Отметим, что Ирина Роднина является одной из самых известных фигуристок в СССР и России. Спортсменка получала золотые награды на трех зимних Олимпиадах подряд (1972, 1976, 1980).

При этом Роднина поддержала войну в Украине и даже стала депутатом от правящей партии "Единая Россия". Из-за этого Ирина оказалась под санкциями многих цивилизованных стран.

