Даррен Уоткинс, более известный под псевдонимом IShowSpeed, пытается покорить легкую атлетику. Популярный блогер демонстрирует неплохие результаты.

В течение некоторого времени известный во всем мире инфлюенсер занимается бегом на спринтерскую дистанцию в 100 метров. На своем ютуб-канале IShowSpeed сумел удивить мирового рекордсмена Усейна Болта.

Что делали Болт и IShowSpeed

Уже некоторое время 21-летний Даррен Уоткинс заявляет о намерении попасть на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Ранее Усейн Болт, обладатель действующего мирового рекорда и 8 золотых олимпийских медалей в беге, скептически относился к спортивным устремлениям блогера.

Его реакция изменилась после съемок совместного ролика на YouTube.

Рекордсмен мира положительно отреагировал на результат Уоткинса во время контрольного забега.

Пробежать за 10,35 в одиночку – это не шутка. Я в шоке. Этот результат откроет глаза многим людям,

– сказал Болт.

Отметим, что если бы IShowSpeed имел украинское гражданство, то был бы недалеко от установления национального рекорда. Лучшее достижение нашей страны принадлежит киевлянину Валерию Борзову, который в 1972 году пробежал дистанцию за 10,07 с.

Какое отношение IShowSpeed имеет к спорту

Он прежде всего остается стримером с многомиллионной аудиторией, а не классическим спортсменом. Даррен часто появляется на различных мероприятиях. В частности, он присутствовал на финале ЧМ-2026 по футболу.

IShowSpeed – давний поклонник Криштиану Роналду и попал в список гостей на свадьбе легендарного нападающего.