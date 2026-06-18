Лондонский суд наложил арест на активы Мудрика на сумму 2,5 миллиона фунтов

Карьеру Михаила Мудрика можно условно разделить на две части. Первая ассоциируется с его результативной игрой, голами и статусом перспективного футболиста. Вторая – с допинговым скандалом, дисквалификацией и другими резонансными событиями, повлиявшими на его репутацию.

Недавно также появилась информация, что общая сумма исковых требований по делам против Мудрика составляет примерно 6 миллионов. Об этом в интервью Sport-express.ua сообщил основатель JJDS Management Limited Фемис Сагиров.

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Что известно об иске к Мудрику?

По его словам, структура иска состоит из двух основных частей: на Кипре продолжается судебный процесс по долгу в 2,4 миллиона евро, который связывают с упущенной выгодой из-за компаний, якобы повлиявших на срыв контрактных договоренностей, а также с необходимостью уплаты неустойки. Отдельно в Англии рассматривается иск на сумму 2,8 миллиона долларов (примерно 2,1 миллиона фунтов).

В рамках британского процесса Высокий суд Лондона уже вынес решение об аресте активов Мудрика на сумму 2,5 миллиона фунтов. Под ограничения попали недвижимость, автомобили и банковские счета. Также суд установил лимит расходов — не более 5 000 фунтов в неделю, с обязательным подтверждением источников доходов.

Исковые требования, как отмечается, касаются не только футболиста. Среди ответчиков также фигурируют агент Вадим Шаблий, его компания ProStar и английский клуб "Челси".

Истцы заявляют, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о возможном аресте активов Шаблия, поскольку он, по их версии, был ключевой фигурой в срыве договоренностей относительно футболиста.

Чем сейчас занимается Мудрик?

В настоящее время 25-летний украинский вингер отстранен от участия в официальных матчах из-за допингового скандала. Последний раз он выходил на поле в официальном матче еще в декабре 2024 года.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать Мудрика на четыре года, до 2028 года, после положительного результата теста на запрещенное вещество (мелдоний). Его представители уже обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который должен пересмотреть или изменить срок отстранения.

Несмотря на дисквалификацию, он официально остается игроком лондонского клуба. В то же время Челси уже передал его 10-й номер Коулу Палмеру и укрепил позицию другими футболистами, среди которых есть Алехандро Гарначо.