Противостояние состоится в Рейкьявике на арене "Лейгардальсведлюр". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Исландия – Украина?

В Украине прямая трансляция поединка Украина – Франция будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S, а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай. За час до начала матча начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Вадим Шевякин.

Приглашенными гостями станут бывший футболист сборной Украины Александр Головко, а также футбольный аналитик Андрей Колесник. Непосредственно из Рейкьявика к студии в прямом эфире присоединится Александра Кучеренко.

К слову. По данным Transfermarkt, это будет шестое очное противостояние между командами. Сейчас минимальное преимущество имеют "сине-желтые" – две победы, две ничьи и одно поражение. Баланс голов – 5:5.

Отметим, что в заявке сборной Украины уже произошло несколько вынужденных изменений перед матчем с Исландией из-за повреждений. В УАФ сообщили, что команде не помогут Александр Зубков, Виктор Цыганков и Александр Тымчик, которых заменили Олег Очеретько и Владислав Велетень.

Напомним, что ранее Мирон Маркевич сделал прогноз на матч Исландия – Украина. Он считает, что эта игра может стать решающей для "сине-желтых" в отборе.

