Протистояння відбудеться у Рейк'явіку на арені "Лейгардальсведлюр". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Ісландія – Україна?

В Україні пряма трансляція поєдинку Україна – Франція буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S, а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай. За годину до початку матчу розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Вадим Шевякін.

Запрошеними гостями стануть колишній футболіст збірної України Олександр Головко, а також футбольний аналітик Андрій Колісник. Безпосередньо з Рейк’явіка до студії у прямому етері долучиться Олександра Кучеренко.

До слова. За даними Transfermarkt, це буде шосте очне протистояння між командами. Наразі мінімальну перевагу мають "синьо-жовті" – дві перемоги, дві нічиї та одна поразка. Баланс голів – 5:5.

Зазначимо, що в заявці збірної України вже відбулося декілька вимушених змін перед матчем з Ісландією через пошкодження. В УАФ повідомили, що команді не допоможуть Олександр Зубков, Віктор Циганков та Олександр Тимчик, яких замінили Олег Очеретько та Владислав Велетень.

Нагадаємо, що раніше Мирон Маркевич зробив прогноз на матч Ісландія – Україна. Він вважає, що ця гра може стати вирішальною для "синьо-жовтих" у відборі.

