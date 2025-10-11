Сборные Исландии и Украины в очном поединке устроили голевую феерию с восемью забитыми голами. Этот поединок впечатлил главного тренера "викингов" Арнара Гуннлаугссона.

Эмоциональные качели в матче Исландия – Украина (3:5) держали в напряжении болельщиков до финального свистка. Невероятная результативность стала сюрпризом для тренера исландцев Арнара Гуннлаугссона, пишет 24 Канал со ссылкой на Vísir.

Что сказал тренер Исландии о поражении от Украины?

Исландский специалист отметил высокий уровень сборной Украины, но также отдал должное своим подопечным.

"Это был странный матч. Мы же играли против сборной Украины – это вам не шутки, это очень сильная команда. И мне показалось, что мы выглядели действительно хорошо на протяжении большой части матча. Я просто очень горжусь ребятами.

Игру всегда можно упростить: если мы проигрываем – ужасные, если выигрываем – великолепные. Но все не так просто. Я надеюсь, что как можно больше людей это увидит, и думаю, что все, кто разбирается в футболе, это видят – мы сегодня были просто великолепны. Но мы пропустили голы, футбол – это безжалостная игра", – сказал тренер Исландии.

Несмотря на поражение, тренеру исландцев понравилась игра его подопечных. Однако высокая результативность украинцев свела на нет все усилия подопечных Гуннлаугссона.

Казалось, что каждый раз, когда соперники били по воротам – это был гол. Но в целом я не припоминаю, чтобы Исландия играла дома против такой сильной сборной и одновременно демонстрировала столь динамичный и качественный футбол. С опытом на этом уровне и участием в большем количестве крупных матчей ты уже не будешь принимать таких решений, как мы во время первых трех пропущенных голов. Я считаю, что гораздо легче исправить эти досадные ошибки,

– заявил тренер "викингов".

Напомним, что походу встречи Исландия уступала Украине со счетом 1:3. Однако "викинги" сумели выровнять игру и восстановить статус-кво (3:3). Решающими стали последние минуты встречи, когда украинцы благодаря голам Калюжного и Очеретько вырвали победу у непростого соперника – 5:3.

Это интересно. Статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам матча Исландия – Украина. Самый высокий балл среди обеих команд получил футболист "викингов" Альберт Гудмундссон – 8,6 балла. В составе украинцев лучшим стал Руслан Малиновский – 7,9 балла.

Каково турнирное положение команд в группе Н отбора на ЧМ-2026?

Сборная Франции уверенно лидирует в квартете Н после трех сыгранных туров. У подопечных Дидье Дешама девять очков и отрыв в 5 баллов от ближайшего преследователя.

Украина после победы над Исландией вышла на второе место. Команда Сергея Реброва имеет в активе четыре зачетных пункта.

Исландия лишь на одно очко отстает от "сине-желтых" и еще не выбыла из борьбы за путевку на Мундиаль. В следующем матче "викинги" будут принимать в Рейкьявике Францию.

Замыкает квартет Н команда Азербайджана. В трех матчах она заработала лишь один балл. Именно с аутсайдером группы Н сборная Украины проведет свой следующий поединок.

Ранее мы рассказывали, как после матча с Исландией Сергей Ребров ответил на критику болельщиков.