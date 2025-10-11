Противостояние 3-го тура Исландия – Украина имело просто голливудский сценарий. Команда Сергея Реброва первой открыла счет в матче и ушла на перерыв лидером на табло 1:3. Все благодаря дублю Руслана Малиновского, который вернулся в сборную после длительной паузы, и голу Алексея Гуцуляка, сообщает 24 Канал.

Как Украина победила Исландию?

К сожалению, после отдыха Исландия дважды огорчила Анатолия Трубина и сенсационно отыгралась с 1:3 до 3:3. Казалось, что украинские фанаты уже опустили руки и уже были готовили писать свои комментарии с критикой в социальных сетях. Но "Супер Иван" быстро заставил всех выдохнуть с облегчением. Калюжный ударом из-за пределов штрафной площадки снова вывел "сине-желтых" вперед 3:4.

Красивую точку в матче поставил Олег Очеретько, который вышел на замену, забив свой дебютный гол за сборную Реброва. Финальный свисток зафиксировал яркую победу Украины на выезде 3:5.

Эта победа, которая стала для Украины первой в отборе на Мундиаль, позволила несколько уменьшить напряжение и давление на украинскую команду. Подопечные Сергея Станиславовича после трех туров поднялась на 2-ю позицию в квартете "D", набрав 4 балла.

Исландия с 3 очками опустилась на 3-ю строчку группы, которую прогнозируемо возглавила сборная Франции (9 пунктов). Квартет замыкает Азербайджан (1 балл).

Как фаны реагируют на результат матча Исландия – Украина?

После финального свистка в соцсетях понеслись комментарии украинских футбольных болельщиков. Здесь фаны разделились на два лагеря – одни радовались победе, а другие не стали делать из этой победы какой-то праздник. Многие из фанатов уверяли, что эта победа лишь первый шаг к желанному выходу на чемпионат мира, поэтому не нужно делать из футболистов каких-то национальных героев.

Игра была похожа на игру молодежных команд – много суеты, много голов, а вот зрелости и уверенности почти нет. Благо что выиграла, потому что в этом сумбуре могло быть и наоборот,

– написал один из фанов в соцсети Х.

Одна фанаток отметила, что сборная Реброва наконец подарила всем фанам то, о чем они уже забыли – победу.

Наконец мы увидели то, что уже начали забывать – победу,

– написала фанатка после матча.

Также некоторые болельщики отметили тот факт, что легионеры и неосновные игроки сборной показали лучший уровень, чем бледные звезды команды.

"Если в старте Ванат, то обязательно выиграем этот матч. Нам уже некуда отступать. Вынуждены все матчи выигрывать";

Вопрос к Реброву: "Почему Малиновский не был вызван в сборную на предыдущие матчи";

"Безумный успех, безумная игра. Поздравляю сборную с победой";

"Радости столько как будто Бразилию обыграли";

"Хоть у кого-то, хоть когда-то";

"Фух. Нет у меня сил писать обзор. Кто не смотрел – просто пересмотрите матч. Он был интересный и даст сделать кучу выводов. Там, где могли хрустнуть – не хрустнули, а продавили барьер. Наконец-то мы не в отчаянии!";

"Невероятный матч. Украина выигрывает на выезде у Исландии 3:5 Это были настоящие американские горки, но Украина показала характер и после 3:3 вырвала победу";

"Победа – это хорошо, но защита наша как решето";

"Просто индивидуальная игра игроков, игры, как не было, так и нет";

"Конопля – дырка, с его фланга все проходило".

Настоящий взрыв из мемов создали ребята и "Брутального футбола". Их мемы заслуживают отдельного внимания.

К слову, 13 октября сборная Украины сыграет "дома" против Азербайджана в рамках 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Начало встречи – в 21:45 (по киевскому времени). Напомним, что первая игра между этими сборными в квалификации на Мундиаль-2026 закончилась сенсационной ничьей 1:1.