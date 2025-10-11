Протистояння 3-го туру Ісландія – Україна мав просто голлівудський сценарій. Команда Сергія Реброва першою відкрила рахунок у матчі та пішла на перерву лідеркою на табло 1:3. Все завдяки дублю Руслана Маліновського, який повернувся у збірну після тривалої паузи, та голу Олексія Гуцуляка, повідомляє 24 Канал.

Як Україна перемогла Ісландію?

На жаль, після відпочинку Ісландія двічі засмутила Анатолія Трубіна та сенсаційно відігралась із 1:3 до 3:3. Здавалось, що українські фанати вже опустили руки та вже були готували писати свої коментарі з критикою у соціальних мережах. Але "Супер Іван" швидко змусив усіх видихнути із полегшенням. Калюжний ударом з-за меж штрафного майданчика знову вивів "синьо-жовтих" уперед 3:4.

Красиву крапку у матчі поставив Олег Очеретько, який вийшов на заміну, забивши свій дебютний гол за збірну Реброва. Фінальний свисток зафіксував яскраву перемогу України на виїзді 3:5.

Ця звитяга, яка стала для України першою у відборі на Мундіаль, дозволила дещо зменшити напругу та тиск на українську команду. Підопічні Сергія Станіславовича після трьох турів підійнялась на 2-гу позицію у квартеті "D", набравши 4 бали.

Ісландія із 3 очками опустилась на 3-ту сходинку групи, яку прогнозовано очолила збірна Франції (9 пунктів). Квартет замикає Азербайджан (1 бал).

Як фани реагують на результат матчу Ісландія – Україна?

Після фінального свистка у соцмережах понеслись коментарі українських футбольних уболівальників. Тут фани розділились на два табори – одні раділи перемозі, а інші не стали робити із цієї перемоги якесь свято. Багато хто із фанатів запевняв, що ця перемога лише перший крок до омріяного виходу на чемпіонат світу, тому не потрібно робити із футболістів якихось національних героїв.

Гра була схожа на гру молодіжних команд – багато суєти, багато голів, а от зрілості і впевненості майже не має. Благо що виграла, бо в цьому сумбурі могло бути і навпаки,

– написав один із фанів у соцмережі Х.

Одна фанаток наголосила, що збірна Реброва нарешті подарувала усім фанам те, про що вони вже забули – перемогу.

Нарешті ми побачили те, що вже почали забувати – перемогу,

– написала фанатка після матчу.

Також деякі уболівальники зауважили той факт, що легіонери і неосновні гравці збірної показали кращий рівень, аніж бліді зірки команди.

"Якщо у старті Ванат, то обов'язково виграємо цей матч. Нам вже нікуди відступати. Змушені усі матчі вигравати";

Питання до Реброва: "Чому Маліновський не був викликаний до збірної на попередні матчі";

"Шалений успіх, шалена гра. Вітаю збірну з перемогою";

"Радості стільки наче Бразилію обіграли";

"Хоть у когось, хоть колись";

"Фух. Нема в мене сил писати огляд. Хто не дивився – просто передивіться матч. Він був цікавий й дасть зробити купу висновків. Там, де могли хруснути – не хруснули, а продавили барʼєр. Нарешті ми не в розпачі!";

"Неймовірний матч. Україна виграє на виїзді у Ісландії 3:5 Це були справжні американські гірки, але Україна показала характер і після 3:3 вирвала перемогу";

"Перемога – це добре, але захист наш як решето";

"Просто індивідуальна гра гравців, гри, як не було, так і немає";

"Конопля – дирка, з його флангу все проходило".

Справжній вибух із мемів створили хлопці і "Брутального футболу". Їх меми заслуговують окремої уваги.

Меми про перемогу України над Ісландією / Фото Брутального футболу

До слова, 13 жовтня збірна України зіграє "вдома" проти Азербайджану у рамках 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом). Нагадаємо, що перша гра між цими збірними у кваліфікації на Мундіаль-2026 закінчилась сенсаційною нічиєю 1:1.