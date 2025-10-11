Команда Сергея Реброва вырвала победу у Исландии (5:3) на последних минутах матча. После поединка главный тренер "сине-желтых" прокомментировал игру своих подопечных, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

К теме Украина победила Исландию в матче с 8 голами в отборе на чемпионат мира-2026

Как Ребров отреагировал на критику?

Сергей Станиславович отметил самоотдачу игроков, которые боролись до конца. Благодаря этому "сине-желтые" одержали важную победу.

"Я думаю, у нас все матчи тяжелые. Если вы видите, перед каждым сбором есть очень много травмированных игроков, к сожалению. Но благодарен, сегодня все игроки понимали, для кого мы играем и отдали все силы на поле.

С Исландией всегда очень тяжело играть. Я видел очень много их игр. Особенно дома когда играют, они очень мощные, дают очень много борьбы. Сегодня очень важно было выиграть эту борьбу, надо посмотреть по проценту. Но я считаю, если мы выиграли игру, то игроки действительно отдавали себя. После 3:3 мы не пытались сохранить этот результат, мы шли вперед и все делали для победы", – сказал Ребров.

Несмотря на положительный результат, нашлось место для критики. В частности у главного тренера сборной Украины поинтересовалась, почему он поставил в старте Ивана Калюжного. Реакция Реброва оказалась достаточно резкой.

Неочевидный выход Калюжного? Вы мне скажите, а какой выбор очевиден? Если посмотреть, то про любой выбор тренера говорят, что должен был быть иным. Я очень благодарен игрокам и есть результат, а если бы его не было, то говорили бы, что все игроки, которые вышли, это в никуда. К сожалению, такое общество сейчас и восприятие нашей сборной. Сказал после Азербайджана, что мы все поддерживаем ВСУ, но сейчас совсем другая история с национальной сборной: если какая-то потеря очков, то все,

– заявил Ребров.

Отметим, что полузащитник Александрии Иван Калюжный отыграл полный матч с Исландией и на 85-й минуте забил важный гол, который вывел нашу команду вперед. Статистический портал SofaScore поставил Калюжному оценку 7,3 балла – это третья лучшая оценка среди игроков украинской сборной после Малиновского (7,9) и Миколенко (7,8).

Почему болельщики требовали отставки Реброва?

Начало отборочного турнира на ЧМ-2026 оказалось неудачным для сборной Украины. В первом матче "сине-желтые" уступили вице-чемпионам мира французам (0:2) и расписали мировую с аутсайдером группы Н Азербайджаном (1:1).

После этого на Сергея Реброва обрушился шквал критики от болельщиков и экспертов. Тренерский штаб обвиняли во всех неудачах и требовали отставки.

Параллельно появилась информация о заинтересованности Ребровым со стороны греческого Панатинаикоса. Однако украинский тренер опроверг слухи.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины сыграет с Азербайджаном. Поединок состоится в понедельник, 13 октября.