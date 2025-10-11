Команда Сергія Реброва вирвала перемогу в Ісландії (5:3) на останніх хвилинах матчу. Після поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" прокоментував гру своїх підопічних, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми Україна перемогла Ісландію у матчі з 8 голами у відборі на чемпіонат світу-2026

Як Ребров відреагував на критику?

Сергій Станіславович відмітив самовіддачу гравців, які боролися до кінця. Завдяки цьому "синьо-жовті" здобули важливу перемогу.

"Я думаю, у нас усі матчі важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збором є дуже багато травмованих гравців, на жаль. Але вдячний, сьогодні всі гравці розуміли, для кого ми граємо і віддали всі сили на полі.

З Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їхніх ігор. Особливо вдома коли грають, вони дуже потужні, дають дуже багато боротьби. Сьогодні дуже важливо було виграти цю боротьбу, треба подивитися по відсотку. Але я вважаю, якщо ми виграли гру, то гравці дійсно віддавали себе. Після 3:3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги", – сказав Ребров.

Попри позитивний результат, знайшлося місце для критики. Зокрема у головного тренера збірної України поцікавилася, чому він поставив у старті Івана Калюжного. Реакція Реброва виявилася досить різкою.

Неочевидний вихід Калюжного? Ви мені скажіть, а який вибір очевидний? Якщо подивитися, то про будь-який вибір тренера кажуть, що мав бути інакшим. Я дуже вдячний гравцям і є результат, а якби його не було, то казали б, що всі гравці, які вийшли, це в нікуди. На жаль, таке суспільство зараз і сприйняття нашої збірної. Сказав після Азербайджану, що ми всі підтримуємо ЗСУ, але зараз зовсім інша історія з національною збірною: якщо якась втрата очок, то все,

– заявив Ребров.

Зазначимо, що півзахисник Олександрії Іван Калюжний відіграв повний матч з Ісландією і на 85-й хвилині забив важливий гол, який вивів нашу команду вперед. Статистичний портал SofaScore поставив Калюжному оцінку 7,3 бала – це третя найкраща оцінка серед гравців української збірної після Маліновського (7,9) та Миколенка (7,8).

Чому вболівальники вимагали відставки Реброва?

Початок відбіркового турніру на ЧС-2026 виявився невдалим для збірної України. У першому матчі "синьо-жовті" поступилися віцечемпіонам світу французам (0:2) та розписали мирову з аутсайдером групи Н Азербайджаном (1:1).

Після цього на Сергія Реброва звалився шквал критики від вболівальників та експертів. Тренерський штаб звинувачували у всіх невдачах та вимагали відставки.

Паралельно з'явилася інформація про зацікавленість Ребровим з боку грецького Панатінаїкоса. Однак український тренер спростував чутки.

Нагадаємо, що свій наступний матч збірна України зіграє з Азербайджаном. Поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня.