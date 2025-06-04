Испания – Франция: где смотреть полуфинал Лиги наций в Украине

В четверг, 5 июня, состоится второй полуфинальный матч Лиги наций-2024/2025 по футболу. За путевку в финал будут бороться национальные команды Испании и Франции.

Противостояние звездных сборных состоится в Штутгарте на "МХП-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Испания – Франция

В Украине прямая трансляция поединка между Испанией и Францией будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Отметим, что это будет 38-е очное противостояние между именитыми соперниками. Незначительное преимущество имеет "Фурия Роха" – 17 побед против 13 у "Ле Бле", а еще семь раз была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу испанцев – 66:40.

К слову. На предыдущей стадии турнира Испания одолела Нидерланды, а французы выбили Хорватию. Поэтому "Ле Бле" стали соперниками Украины в отборе на ЧМ-2026.

Напомним, что именно "Фурия Роха" является действующим победителем Лиги наций. В прошлом розыгрыше испанцы в финале одолели хорватов в серии пенальти.