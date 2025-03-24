Валидольные победы Испании и Франции, безудержный Роналду: кто вышел в 1/2 финала Лиги наций

Состоялись все четвертьфинальные ответные матчи Лиги наций. В сыгранных матчах определились четыре сборные, которые продолжат борьбу в следующем раунде Лиги наций.

Первой участницей полуфинала Лиги наций стала сборная Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна в двухматчевом противостоянии выбили Италию, пишет 24 Канал.

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Германия – Италия 3:3 (по двум матчам 5:4)

Голы: Киммих, 30 (п), Мусиала, 36, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69, Распадори, 90+5 (п)

В первом матче "бундестим" одержал выездную победу 2:1, а в домашнем поединке упустили победу. Италия закамбечила с 3:0 до 3:3 и спаслась от поражения. Однако даже этот чудо-камбэк не принес "скуадро адзурри" путевки в полуфинал Лиги наций. Суммарный счет противостояния 5:4 в пользу немецкой национальной команды.

Португалия – Дания 5:2 (суммарно 5:3)

Голы: Роналду, 72, Тринкау, 86, 91, Рамос, 115 – Андерсен, 38 (авт.), Кристенсен, 56, Эриксен, 76

Нереализованный пенальти: Роналду, 6 (Португалия)

Вторым полуфиналистом ЛН стала Португалия, которая лишь в дополнительных таймах сумела выбить неуступчивую Данию. В первом матче "красно-белые" минимально победили на своем поле благодаря голу 'Гейлунна.

Уже на старте второго матча Роналду упустил прекрасную возможность забить. Криштиану не смог переиграть голкипера с 11-метрового. Однако ближе к окончанию тайма гости сами себе привезли гол. Андерсен отметился автоголом.

На 56-й минуте Кристенсен сравнял цифры на табло. А в середине второго тайма Роналду таки забил с игры, второй раз в этом матче выведя Португалию вперед 2:1. До финального свистка команды обменялись голами и перевели игру в дополнительные таймы. В компенсированные 30 минут подопечные Роберто Мартинеса взорвали "Датский динамит". Тринкау и Рамос вывели Португалию в 1/2 финала Лиги наций.

Испания – Нидерланды 3:3 (по пен. 5:4)

Голы: Оярсабаль, 8, 67, Ямаль, 103 – Депай, 54, Матсен, 79, Симонс, 109

Третьим полуфиналистом Лиги наций стала сборная Испании. Уже на 8-й минуте Оярсабаль вывел "Фурию Роха" вперед с 11 метров. Во втором тайме все тот же Оярсабаль оформил дубль. Нидерланды ответили двумя голами, поэтому игра была переведена в дополнительное время.

Уже в компенсированные два тайма по 15 минут сборные обменялись результативными ударами и перевернули игру в серию пенальти. В футбольной фортуне точнее были испанцы 5:4. В составе "Фурии Роха" 11-метровый не реализовал Ямаль, а в нидерландской сборной Ланг и Мален.

Франция – Хорватия 2:0 (по пен. 5:4)

Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80

Последний полуфиналист ЛН определился в противостоянии Франции против Хорватии. В первой игре хорваты сенсационно оформили домашнюю победу со счетом 2:0.

Зато во втором матче французы взяли реванш. В основное время поединка Олисе и Дембеле спасли "Ле Бле" от вылета. В дополнительных таймах команды не определили сильнейшего, поэтому игра перетекла в серию пенальти, где точнее были французы – 5:4.