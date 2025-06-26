Несмотря на статус дебютанта Мундиалей, наша национальная команда там смогла продемонстрировать великолепное выступление. 24 Канал вспоминает самую большую победу сборной Украины, которая произошла ровно 19 лет назад.

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Самый большой успех сборной Украины в истории

"Сине-желтые" начали турнир с разгромного поражения от Испании со счетом 0:4. Однако они не расклеились и пробились в плей-офф, одолев после этого Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0).

А 26 июня 2006 состоялся поединок, который до сих пор остается самым большим успехом сборной Украины. Наша национальная команда встречалась со Швейцарией.

Нейтральные ценители футбола до сих пор считают тот матч одним из самых скучных в истории чемпионатов мира. Однако он точно не был таким для украинцев.

Команды при минимуме голевых моментов дотянули до серии пенальти, сыграв вничью со счетом 0:0. А уже в ней произошел звездный час Александра Шовковского и легендарная "паненка" от Артема Милевского.

Тогда действующий главный тренер Динамо стал первым вратарем в истории, который не пропустил ни одного гола в послематчевой серии пенальти. СаШо дважды парировал удары швейцарцев, а однажды ему на помощь пришла перекладина.

Историческая серия пенальти в матче Украина – Швейцария: смотрите видео

Справка. Свой путь на турнире сборная Украины прекратила в четвертьфинале. Подопечные Олега Блохина уступили со счетом 0:3 итальянцам, которые в конце концов и стали чемпионами мира.

Напомним, что главный герой встречи со Швейцарией недавно снова вписал свое имя в историю украинского футбола. Он стал лишь третьим человеком, который выигрывал УПЛ одновременно и как игрок, и как тренер.