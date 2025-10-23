Феерил в Динамо и проиграл все деньги в казино: что известно о Яремчуке, которого задержали в Польше

Легендарный полузащитник киевского Динамо Иван Яремчук недавно попал в неприятную историю. Известного в прошлом футболиста задержали в Польше.

Иван Яремчук не имеет собственного жилья в Украине, а потому последние три года проживал у знакомых за рубежом. Когда 63-летний экс-игрок Динамо отправлялся из Бельгии в Польшу, его арестовали в аэропорту Кракова, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

За что задержали Яремчука в Польше?

Звездного футболиста пригласили на матч ветеранских команд, который должен был состояться перед поединком отбора на ЧМ-2026 Украина – Азербайджан. Однако неожиданно его задержала польская полиция.

Брат Ивана Михаил Яремчук, который с ним проживал в Бельгии, рассказал подробности громкого ареста.

В аэропорту Кракова Ивана вполне неожиданно арестовала полиция. Он мне позвонил, быстро рассказал, что его задерживают полицейские. Но я был в тот момент на языковых курсах, не мог говорить. Когда вышел и перенабрал, с братом уже не было связи. Я связался с ребятами, которые организовывают ветеранские матчи, они начали со своей стороны выяснять ситуацию. Им подтвердили в аэропорту, что Ивана арестовала полиция. Его дело передали в прокуратуру, в 3-й отдел. Дело будет рассматриваться в суде Кракова,

– рассказал брат Яремчука.

После задержания родные Яремчука уже более 10 дней не могут с ним связаться. Они не знают, за что его арестовали. В польской полиции сообщили, что дело касается его пребывания в Чехии, когда он там жил 18 месяцев перед переездом в Бельгию. Ранее Иван без проблем ездил по Европе на ветеранские матчи.

Иван Яремчук в матче за ветеранскую сборную Украины / фото из соцсетей

Что известно о карьере Ивана Яремчука?

Иван Яремчук родился 19 марта 1962 года на Закарпатье в селе Великий Бычков. Его первой командой был черкасский Днепр, за который он сыграл более 100 матчей. В 1983 году его призвали в ряды советской армии, но он проходил службу в киевском СКА, которое выступало во Второй лиге.

Стремительный взлет карьеры Яремчука произошел в 1985 году, когда его пригласили в киевское Динамо. Игрок из Второй лиги сразу стал основным в великой команде Валерия Лобановского и попал в состав сборной СССР.

Иван Яремчук (нижний ряд в центре) в составе легендарного Динамо-1986 / фото ФК Динамо

В 1986 году вместе с Динамо Яремчук стал обладателем Кубка кубков, а летом того же года забивал голы на чемпионате мира в Мексике.

Однако в том году Иван получил тяжелую травму, из-за которой мог завершить карьеру в 24 года. Во время ежегодного турнира Кубок Сантьяго Бернабеу знаменитый игрок Реала Хорхе Вальдано сломал ногу Ивану Яремчуку. Из-за ужасного повреждения и неправильного лечения динамовец не играл почти год.

Иван Яремчук в составе сборной СССР / фото из открытых источников

После перелома Яремчук вернулся в футбол и играл до 36 лет. Он выступал в Германии, Израиле, Чехии и России. Завершал игровую карьеру полузащитник в полтавской Ворскле. Из-за системных травм Иван не смог в полной мере реализовать свой талант, хотя его имя вписано золотыми буквами в историю украинского футбола.

Последней командой Яремчука была Ворскла / фото ФК Динамо

Как из-за казино Яремчук потерял все деньги?

В 1991 году из киевского Динамо Иван Яремчук перешел в немецкий Блау-Вайсс. Из-за травм он большую часть времени оставался вне игры. В Берлине он впервые попал в казино и сразу выиграл две тысячи марок. Игромания полностью поглотила звездного футболиста.

Из-за соблазна выиграть легкие деньги Иван Яремчук остался без жилья и финансовых накоплений. Экс-динамовец залез в долги, из-за которых продал квартиру в Киеве и джип. Кроме казино, Яремчук играл в спортивный покер и бильярд.

Яремчук за рулеткой в казино / фото Бульвар

В 2009 году Иван Яремчук попал в громкий скандал. Экс-звезду обвинили в развращении несовершеннолетней. В комментарии изданию Сегодня бывший футболист опровергал все обвинения.

Это какая-то клевета. Я понятия вообще не имею, откуда пошел этот слух. Развратом я никогда не занимался. Милиция сообщила? Не знаю. Меня вообще никуда не вызывали. Я пойду в райуправление и буду разбираться. Да, я говорил, что люблю девушек. Но в разумных пределах,

– комментировал обвинения Яремчук.

В конце концов скандал удалось уладить. Иван Яремчук начал регулярно играть в ветеранских матчах за киевское Динамо и сборную Украины. Казалось, что жизнь легенды Динамо пошла на лад.

Где жил Яремчук перед войной и что известно о его семье?

Иван Яремчук не смог устроить личную жизнь. Знаменитый футболист не был женат, но имеет взрослую дочь. Валерия Яремчук была успешной спортсменкой и становилась чемпионкой Украины в синхронном плавании. Сейчас она проживает в Черновцах вместе со своим 3-летним сыном – внуком Ивана Яремчука.

Перед началом полномасштабной войны экс-динамовец жил у своей племянницы на Киевщине. В первые дни агрессии России Яремчук записался в тероборону. Вместе с защитниками патрулировал и рыл окопы на подступах к Киеву. Об этом он рассказал в интервью "Чемпиону".

Свой 60-летний юбилей Яремчук отпраздновал в родном селе на Закарпатье, откуда по приглашению одиозного экс-депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко выехал в Германию. Однако там долго не задержался и транзитом через Чехию попал в Бельгию.

Иван Яремчук с одноклубником Василием Рацем / фото ФК Динамо

Ранее мы рассказывали о легендарном форварде Динамо Викторе Леоненко, которого трижды признавали лучшим футболистом Украины.