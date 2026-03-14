В первом матче в противостоянии Шахтер одержал победу на выезде со счетом 3:1. Все голы в составе донецкой команды забили бразильцы, сообщает сайт УЕФА.

Как игрок Шахтера создал красоту?

Первые два мяча оформили Марлон Гомес и Невертон, тогда как финальную точку в матче поставил Изаки Силва. Этот гол от хавбека стал особенно красивым.

Бразилец эффектно поразил ворота познанцев ударом через себя. Благодаря этому Изаки был номинирован на награду лучшего гола недели в Лиге конференций.

Изаки Силва забил супергол в Лиге конференций: смотреть видео

Более того, игрок Шахтера и выиграл эту награду. В голосовании на сайте УЕФА Изаки опередил Шера Ндура (Фиорентина), Абубакари Койта (АЕК Афины) и Алемао (Райо Вальекано).

Напомним, что Силва стал игроком Шахтера прошлым летом, перебравшись из Флуминенсе за 10 миллионов евро согласно данным Transfermarkt. В 23-х матчах за "горняков" Изаки оформил 5 голов и 4 ассиста.

