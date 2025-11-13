Когда сборная Украины по футболу получит новую выездную форму: появился дедлайн презентации

В начале ноября 2025 года была показана новая домашняя форма сборной Украины по футболу. Теперь директор Adidas Ukraine Игорь Маринич назвал срок презентации гостевого комплекта.

Представитель технического спонсора украинской футбольной сборной рассказал, что выездную форму болельщики увидят ориентировочно в феврале следующего 2026 года. Игорь Маринич отметил эксклюзивность новых комплектов игровых форм для "сине-желтых", передает 24 Канал со ссылкой на SportBusiness.Media.

Когда представят выездную форму сборной Украины по футболу?

По его словам, такие же технологии и дизайн не будут использоваться в других сборных.

У нас будет две волны презентации формы: сегодняшняя и еще одна – выездная, которую покажем примерно в феврале. Обе версии отличаются между собой и отражают аутентичность государства,

– сказал Маринич.

Что известно о новой домашней форме сборной Украины?

В Украинской ассоциации футбола рассказывали, что дизайнеры Adidas вдохновились гербом Украинской Народной Республики (УНР), который создал художник Василий Кричевский еще в 1918-м году.

Впоследствии стало известно, что сзади под воротничком таки набита патриотическая надпись "Украина превыше всего", который запрещает УЕФА.

Домашнее джерси Ukraine 26 Authentic можно приобрести на сайте UAF Shop за 6499 гривен. Также есть более дорогой вариант. Это кастомная футболка сборной "Ukraine 26" за 6999 гривен и бюджетный – за 2999 (кастомная мужская футболка сборной "Ukraine 24"). Последнее предложение находится по сниженной цене. Его предыдущая стоимость составляла 4499 гривен.

В новой форме команда Сергея Реброва сыграет в двух ближайших играх отбора на чемпионат мира по футболу 2026 – против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Видео презентации новой формы сборной Украины по футболу

Отметим, что Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на выездной матч против Франции. В нее не вошли защитник Шахтера Николай Матвиенко и полузащитник Дженоа Руслан Малиновский. Вероятно, что обоих поберегли на "домашнюю" игру против Исландии, ведь Матвиенко и Малиновский на грани перебора желтых карточек.

Накануне двух ключевых поединков "сине-желтые" идут на втором месте в квартете D. Команда Сергея Станиславовича в предыдущих турах отбора на ЧМ-2026 набрала 7 баллов, а это отставание в одну победу от ожидаемого лидера группы Франции (10 очков). В Исландии, которая идет третьей, 4 набранных пункта. Замыкает группу сборная Азербайджана, у которой лишь один балл, который она добыла как раз в первом матче против Украины (1:1).