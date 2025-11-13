Коли збірна України з футболу отримає нову виїзну форму: з'явився дедлайн презентації

На початку листопада 2025 року було показано нову домашню форму збірної України з футболу. Тепер директор Adidas Ukraine Ігор Маринич назвав термін презентації гостьового комплекту.

Представник технічного спонсора української футбольної збірної розповів, що виїзну форму уболівальники побачать орієнтовно у лютому наступного 2026 року. Ігор Маринич наголосив на ексклюзивності нових комплектів ігрових форм для "синьо-жовтих", передає 24 Канал із посиланням на SportBusiness.Media.

Коли презентують виїзну форму збірної України з футболу?

За його словами, такі самі технології та дизайн не будуть використовуватись в інших збірних.

У нас буде дві хвилі презентації форми: сьогоднішня і ще одна – виїзна, яку покажемо приблизно у лютому. Обидві версії відрізняються між собою і відображають автентичність держави,

– сказав Маринич.

Що відомо про нову домашню форму збірної України?

В Українській асоціації футболу розповідали, що дизайнери Adidas надихнулись гербом Української Народної Республіки (УНР), який створив художник Василь Кричевський ще у 1918-му році.

Згодом стало відомо, що позаду під комірцем таки набитий патріотичний напис "Україна понад усе", який забороняє УЄФА.

Домашнє джерсі Ukraine 26 Authentic можна придбати на сайті UAF Shop за 6499 гривень. Також є дорожчий варіант. Це кастомна футболка збірної "Ukraine 26" за 6999 гривень та бюджетніший – за 2999 (кастомна чоловіча футболка збірної "Ukraine 24"). Остання пропозиція перебуває за зниженою ціною. Її попередня вартість складала 4499 гривень.

У новій формі команда Сергія Реброва зіграє у двох найближчих іграх відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 – проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Відео презентації нової форми збірної України з футболу

Відзначимо, що Сергій Ребров визначився із заявкою збірної України на виїзний матч проти Франції. До неї не увійшли захисник Шахтаря Микола Матвієнко та півзахисник Дженоа Руслан Маліновський. Ймовірно, що обидвох поберегли на "домашню" гру проти Ісландії, адже Матвієнко та Маліновський на межі перебору жовтих карток.

Напередодні двох ключових поєдинків "синьо-жовті" йдуть на другому місці у квартеті D. Команда Сергія Станіславовича у попередніх турах відбору на ЧС-2026 набрала 7 балів.А це відставання в одну перемогу від очікуваного лідера групи Франції (10 очок). В Ісландії, яка йде третьою, 4 набрані пункти. Замикає групу збірна Азербайджану, у якої лише один бал, який вона здобула якраз у першому матчі проти України (1:1).