Известный блогер и журналист Игорь Бурбас раскрыл потрясающие детали об условиях сотрудничества донецкого Шахтера и Ефима Конопли. Фланговый защитник требует какую-то космическую зарплату, которая не соответствует его игре на футбольном поле.

30 сентября 2026 года у 26-летнего правого защитника истечет контракт с донецким Шахтером. Игорь Бурбас раскрыл зарплату, которую хочет иметь Ефим Конопля в новом контракте, который предлагают ему продолжить "горняки", пишет 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Интересно Лайкал Жириновского, называли сепаратистом: как игроки Шахтера попадали в пророссийские скандалы

Какую зарплату хочет получать Конопля в Шахтере?

По его информации, Конопля требует у дончан контракт с зарплатой в 1,5 миллиона долларов в год. Ефим хочет стать самым высокооплачиваемым игроком донецкого клуба.

1,5 миллиона, понятное дело, не гривен, он хочет получать за год контракта от "Шахтера". При этом он хочет быть вторым после Траоре, потому что у Траоре самая высокая зарплата в Шахтере. Сейчас, кого бы не подписывал Шахтер, более чем одного миллиона зарплаты ни у кого нет. 500, 600, 700, но миллиона ни у кого нет. Конопля же хочет 1,5,

– сказал Бурбас.

Отметим, что Шахтер в 9-м туре не сумел взять три очка в выездной игре против Полесья. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью в Житомире. Конопля провел весь матч в запасе "горняков".

К слову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конопли в 5 миллионов евро. В этом сезоне-2025/2026 Ефим принял участие в 12-ти играх (гол и 3 результативные передачи).

Пророссийский скандал с Ефимом Коноплей?