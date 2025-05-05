Большая часть отдает должное украинцу и ставит его в топ-10. Своим мнением по этому поводу поделился основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн.

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Невероятное отличие боксерского наследия Усика

Британец принял участие в челлендже от авторитетного издания Daily Mail относительно лучшего боксера в истории хевивейта, информирует 24 Канал. Он должен был определить бойца номер один среди легенд супертяжелого веса.

По его результатам, именно Александра Усика функционер поставил на первое место. Барри Хирн считает, что украинец лучше даже Майка Тайсона и Мухаммеда Али.

Барри Хирн выбрал Александра Усика лучшим хевивейтером: смотрите видео

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 23 боя, в которых одержал все победы (14 нокаутом).

Напомним, что свой следующий поединок украинец проведет против Даниэля Дюбуа. Реванш состоится в Лондоне, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.