Велика частина віддає належне українцю та ставить його в топ-10. Своєю думкою щодо цього поділився засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн.

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Неймовірна відзнака боксерської спадщини Усика

Британець взяв участь у челенджі від авторитетного видання Daily Mail щодо найкращого боксера в історії хевівейту, інформує 24 Канал. Він мав визначити бійця номер один серед легенд суперважкої ваги.

За його результатами, саме Олександра Усика функціонер поставив на перше місце. Баррі Гірн вважає, що українець кращий навіть за Майка Тайсона та Мухаммеда Алі.

Баррі Гірн обрав Олександра Усика найкращим хевівейтером: дивіться відео

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 23 бої, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок українець проведе проти Даніеля Дюбуа. Реванш відбудеться в Лондоні, а на кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу.