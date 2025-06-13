Ямал позорно спародировал Роналду, который дал урок школьнику в финале Лиги наций

Сборная Португалии во второй раз завоевала трофей Лиги наций, обыграв Испанию в финале. Поражение "Фурии Рохи" сильно ударило по большому эго Ламина Ямала.

17-летний испанский футболист не воспринял достойно поражение в решающем матче Лиги наций 2024/2025. Недавно звезда Барселоны опубликовал в инстаграме фото, где спародировал Криштиану Роналду, сообщает 24 канал.

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Ямал вспомнил бедность Роналду

СМИ и фанаты очертили матч Испания – Португалия, как противостояние между 40-летним Криштиану Роналду и 17-летним Ламином Ямалем. Очевидно, что испанский футболист проиграл легендарному портуагльцу не только финал, но и болельщицкую битву.

В решающем матче Лиги наций 2024/2025 звезда Барселоны не продемонстрировал ровным счетом ничего. Ямал терял мяч, в частности под прессингом Роналду, а впоследствии был заменен на Альваро Морату.

Во время награждения Ламин Ямал не пожал руку Криштиану Роналду, отвернув лицо от "Эль Бичо". Недавно испанец опубликовал фото, где подметает листья, из которых выложил большую букву "R".

Ямал подметает улицу / Фото из инстаграма футболиста

Ямал выложил из листьев букву "R" / Фото из инстаграма футболиста

Таким образом Ламин Ямал спародировал Криштиану Роналду, который в далеком детстве вынужден был подметать улицы.

12-летний Криштиану Роналду подметает улицу / Скриншот из видео

Такой поступок Ламина Ямала не понравился многим болельщикам. Фанаты под публикацией футболиста Барселоны написали немало гневных комментариев относительно его поведения, были также те, кто поддержал испанца.

Ранее сообщали, что Ламин Ямал продлил контракт с Барселоной. Испанский вингер заключил долгосрочное соглашение с каталонским клубом.