Дочь Суркиса сделала эмоциональное заявление из-за критики игрока Динамо и использовала русский язык

Яна Суркис, дочь президента Динамо Игоря Суркиса, эмоционально отреагировала на многолетнюю критику в адрес своего мужа. Она публично вступилась за Кристиана Биловара, защищающего цвета столичного футбольного клуба.

В сообщении в соцсетях она заявила, что считает ситуацию вокруг Биловара "настоящим буллингом в интернете", который длится уже два-три года. По словам Суркис, футболисту помогают справляться с давлением крепкая психика и поддержка семьи и друзей.

Что написала Яна Суркис

Она подчеркнула, что не собирается отвечать оскорблениями, а также выразила обеспокоенность тем, что в будущем ее сыну придется объяснять, почему его отцу желали зла и даже смерти.

Яна Суркис также подчеркнула, что и дальше будет защищать свою семью. В то же время она отметила, что не обращается к людям, которые конструктивно критикуют игру футболиста без личных оскорблений, но подвергли критике тех, кто, по ее словам, "грязно хайпирует" на имени Кристиана Биловара.

В завершение она подчеркнула, что не обижена на критиков и признает право каждого по собственному мнению, пожелав всем мира и добра. Свое сообщение Суркис завершила библейской цитатой: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром".

Инстаграм-сторис Яны Суркис / Фото скриншот из инстаграмм страницы

Почему Биловара критикуют

Критика в адрес центрального защитника Динамо в значительной степени связана с сочетанием его семейных обстоятельств, нестабильных выступлений на поле и неоднозначной репутации вне его.

Больше обсуждений среди болельщиков вызывают родственные связи футболиста. Беловар женат на Яне Суркис – дочери президента Динамо Игоря Суркиса. Именно поэтому болельщики дали ему прозвище "Зяток", а в соцсетях регулярно появляются предположения, что место в основном составе он получает благодаря семейным связям, а не исключительно спортивным качествам.

Дополнительной причиной для критики стали его отдельные неудачные матчи. После игры с ПАОКом бывший нападающий Динамо Артем Кравец публично раскритиковал действия защитника, назвав его ошибки в обороне "не соответствующими уровню" команды.

Беловар также неоднократно оказывался в центре внимания из-за жесткой манеры игры. В частности, в поединке против Полесья его опасный подкат прямой ногой против Линдона Эмерллах мог завершиться серьезной травмой соперника. Эпизод вызвал немало вопросов, ведь арбитры VAR не изъяли защитника, что повлекло за собой разговоры о судейских решениях.