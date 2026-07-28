У дописі в соцмережах вона заявила, що вважає ситуацію навколо Біловара "справжнім булінгом в інтернеті", який триває вже два-три роки. За словами Суркіс, футболісту допомагають справлятися з тиском міцна психіка та підтримка родини й друзів.

Що написала Яна Суркіс

Вона наголосила, що не збирається відповідати образами на образи, а також висловила занепокоєння тим, що в майбутньому її синові доведеться пояснювати, чому його батькові бажали зла й навіть смерті.

Яна Суркіс також підкреслила, що й надалі захищатиме свою сім'ю. Водночас вона зазначила, що не звертається до людей, які конструктивно критикують гру футболіста без особистих образ, але розкритикувала тих, хто, за її словами, "брудно хайпує" на імені Крістіана Біловара.

На завершення вона наголосила, що не ображена на критиків і визнає право кожного на власну думку, побажавши всім миру та добра. Свій допис Суркіс завершила біблійною цитатою: "Не будь переможений злом, але перемагай зло добром".

Інстаграм-сторіс Яни Суркіс / Фото скриншот з інстаграм сторінки

Чому Біловара критикують

Критика на адресу центрального захисника Динамо значною мірою пов'язана з поєднанням його сімейних обставин, нестабільних виступів на полі та неоднозначної репутації поза ним.

Найбільше обговорень серед уболівальників викликають родинні зв'язки футболіста. Біловар одружений із Яною Суркіс – донькою президента Динамо Ігоря Суркіса. Саме через це вболівальники дали йому прізвисько "Зятьок", а в соцмережах регулярно з'являються припущення, що місце в основному складі він отримує завдяки сімейним зв'язкам, а не виключно спортивним якостям.

Додатковою причиною для критики стали його окремі невдалі матчі. Після гри з ПАОКом колишній нападник Динамо Артем Кравець публічно розкритикував дії захисника, назвавши його помилки в обороні такими, що "не відповідають рівню" команди.

Біловар також неодноразово опинявся в центрі уваги через жорстку манеру гри. Зокрема, у поєдинку проти Полісся його небезпечний підкат прямою ногою проти Ліндона Емерллаху міг завершитися серйозною травмою суперника. Епізод викликав чимало питань, адже арбітри VAR не вилучили захисника, що спричинило розмови щодо суддівських рішень.