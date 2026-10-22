Сын поддержал Яну Суркис во время выступления: чем занимается дочь президента Динамо

В своем телеграм-канале Яна Суркис показала, какая группа поддержки была у нее во время выступления. На руках она держала своего сына.

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Чем занимается дочь президента Динамо

Яна Суркис профессионально занимается балетом. Во время одного из недавних выступлений ее поддерживал их с Кристианом Биловаром сын. Яна Суркис вышла замуж за Кристиана Биловара в 2023 году.

Девушка занимается балетом с самого детства. Танцам она посвятила большую часть своей жизни. Она даже выступала на сцене Национальной оперы Украины. В частности, одной из самых известных ее партий является соло Амура из балетного спектакля "Дон Кихот", когда она продемонстрировала свои балетные навыки перед большой аудиторией в мае 2024 года.

Интересно, что на тот момент девушка уже была беременна, поскольку в декабре 2024 года у нее и Кристиана Биловара родился сын Александр.

Как Кристиан Биловар играет за Динамо и каковы выступления Динамо

Кристиан Биловар сыграл всего 7 матчей за Динамо в этом сезоне. Последний раз он выходил на поле еще в августе в матче УПЛ против Колоса. С тех пор еще 4 раза попадал в заявку киевлян на матчи чемпионата Украины, но все эти игры провел на скамейке запасных.

Выступления Динамо в этом сезоне не выглядят убедительными. Киевляне пока что занимают 4-е место в УПЛ. В этом чемпионате Украины столичная команда уже потерпела разгромное поражение от Буковины на выезде со счетом 0:3. А в предыдущем матче уступила Полесью со счетом 1:3, играя практически весь матч в большинстве. После этого матча киевляне остались без главного тренера, ведь с занимаемой должности был уволен Игорь Костюк.