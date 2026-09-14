Ярмоленко повторил "вечный рекорд" Шацких по количеству голов в чемпионате Украины

Футболист Динамо Андрей Ярмоленко 14 сентября повторил рекорд Максима Шацких в чемпионате Украины. Украинский футболист сравнялся с бывшим игроком "бело-синих" по количеству голов в национальном чемпионате.

Ярмоленко забил гол в ворота Эпицентра в рамках 6-го тура УПЛ сезона 2026/2027, сообщает 24 Канал. Этот гол стал для Андрея 124-м в чемпионате Украины, и тем самым он сравнялся с абсолютным рекордсменом – Шацких.

Сколько голов забил Ярмоленко

До недавнего времени 36-летний Андрей Ярмоленко делил второе место среди лучших бомбардиров УПЛ с легендой Динамо и бывшим тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Теперь же еще один гол Ярмоленко выведет его в единоличные лидеры списка лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины по футболу.

Что интересно, для футболиста это первый гол за Динамо в новом сезоне.

Рекордный гол Ярмоленко: смотрите видео

Отметим, что рекорд узбекского нападающего Шацких держится с октября 2014 года, когда Максим отличился в составе Говерлы в ворота Зари.

Топ-10 лучших бомбардиров чемпионатов Украины

Максим Шацких – 124 гола (97 – Динамо, 22 – Арсенал, 5 – Говерла) Андрей Ярмоленко – 124 гола (124 – Динамо) Сергей Ребров – 123 гола (10 – Шахтер, 113 – Динамо) Евгений Селезнев – 117 голов (24 – Шахтер, 19 – Арсенал, 68 – Днепр, 5 – Колос, 1 – Минай) Андрей Воробей – 105 голов (80 – Шахтер, 12 – Днепр, 9 – Арсенал, 4 – Металлист) Жуниор Мораес – 103 (22 – Динамо, 35 – Металлург (Донецк), 46 – Шахтер) Александр Гладкий – 99 голов (1 – Металлист, 14 – Харьков, 41 – Шахтер, 2 – Днепр, 23 – Карпаты, 3 – Черноморец, 15 – Заря) Александр Гайдаш – 95 голов (85 – Таврия, 10 – Мариуполь) Марко Девич – 90 голов (2 – Волынь, 4 – Шахтер, 84 – Металлист) Сергей Мизин – 90 голов (16 – Динамо, 8 – Днепр, 2 – Черноморец, 25 – Карпаты, 7 – Кривбасс, 8 – Металлист, 24 – Арсенал)