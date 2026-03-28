На UFC 328 в Ньюарке, который состоится 9 мая, 32-летний уроженец Ирпеня проведет бой против Хоэля Альвареса, о чем сообщил журналист Альваро Кольменеро. Официального подтверждения от сторон пока что нет.

Что известно о бое Амосова против Альвереса?

Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Чимаев – уроженец России, который сейчас представляет ОАЭ.

Альварес одержал четыре подряд победы. Последний раз 33-летний испанец уступал Арману Царукяну в 2022 году.

Он проведет свой второй поединок в полусреднем весе после успешного дебюта в октябре 2025 года, когда единогласно победил бразильца Висенте Луке.

Что известно о Ярославе Амосове?