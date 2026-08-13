В четверг в Бирмингеме проходили квалификационные соревнования. Чтобы выйти в финал, украинкам нужно было выполнить норматив или войти в число 12 лучших, пишет 24 Канал.
Какой результат показали Магучих и Геращенко в секторе
Организаторы определили, что преодоление планки на высоте 1,91 метра будет достаточно для того, чтобы через два дня бороться за медали.
Для украинок такой показатель не представлял особых трудностей. И Магучих, и Геращенко выполнили норматив, поэтому могли уже не обращать внимания на результаты соперниц в секторе.
В итоге вместо запланированных 12 финалисток в решающие прыжки прошли 15 спортсменок.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Когда состоится финал чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту
Бороться за золото Магучих и Геращенко будут 15 августа. Финал запланирован в последней сессии дня, старт около 22:00 по киевскому времени.
Ярослава защищает свой титул, который завоевывала дважды подряд – в 2022 и 2024 годах. На чемпионате Европы нет главной соперницы Магучих в этом сезоне Николы Олислагерс, ведь та представляет Австралию.
Украинская делегация в прыжках в высоту могла бы быть и больше, но Юлия Левченко не поехала на чемпионат Европы – официально из-за травмы и желания лучше восстановиться.