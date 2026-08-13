У четвер в Бірмінгемі відбувалися кваліфікаційні змагання. Для потрапляння до фіналу українкам потрібно було виконати норматив або потрапити у число 12-ти найкращих, пише 24 Канал.

Який результат показали Магучіх і Геращенко у секторі

Організатори визначили, що підкорення планки на висоті 1,91 метра буде достатньо для того, щоб через два дні боротися за медалі.

Для українок такий показник не становив особливих труднощів. І Магучіх, і Геращенко виконали норматив, тож могли вже не зважати на результати суперниць у секторі.

Зрештою замість запланованих 12 фіналісток до вирішальних стрибків відібралися 15 спортсменок.

Коли фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту

Змагатися за золото Магучіх і Геращенко будуть 15 серпня. Фінал заплановано в останній сесії дня, старт близько 22:00 за київським часом.

Ярослава захищає свій титул, який здобувала двічі поспіль – у 2022 та 2024 роках. На Євро немає головної суперниці Магучіх у сезоні Ніколи Оліслагерс, адже та представляє Австралію.

Українське представництво у стрибках у висоту могло бути й більшим, але Юлія Левченко не поїхала на чемпіонат Європи – офіційно через травму і бажання краще відновитися.