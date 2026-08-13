Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата Европы

Главные надежды Украины на медали на чемпионате Европы по легкой атлетике связаны с дисциплиной прыжков в высоту. В женских соревнованиях наша сборная представлена там двумя спортсменками – Ярославой Магучих и Ириной Геращенко.

В четверг в Бирмингеме проходили квалификационные соревнования. Чтобы выйти в финал, украинкам нужно было выполнить норматив или войти в число 12 лучших, пишет 24 Канал.

Какой результат показали Магучих и Геращенко в секторе

Организаторы определили, что преодоление планки на высоте 1,91 метра будет достаточно для того, чтобы через два дня бороться за медали.

Для украинок такой показатель не представлял особых трудностей. И Магучих, и Геращенко выполнили норматив, поэтому могли уже не обращать внимания на результаты соперниц в секторе.

В итоге вместо запланированных 12 финалисток в решающие прыжки прошли 15 спортсменок.

Когда состоится финал чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту

Бороться за золото Магучих и Геращенко будут 15 августа. Финал запланирован в последней сессии дня, старт около 22:00 по киевскому времени.

Ярослава защищает свой титул, который завоевывала дважды подряд – в 2022 и 2024 годах. На чемпионате Европы нет главной соперницы Магучих в этом сезоне Николы Олислагерс, ведь та представляет Австралию.

Украинская делегация в прыжках в высоту могла бы быть и больше, но Юлия Левченко не поехала на чемпионат Европы – официально из-за травмы и желания лучше восстановиться.