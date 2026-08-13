Лидер сборной Украины Ярослава Магучих была вынуждена готовиться к прыжкам немного иначе, чем обычно. К счастью, предрассудки об изменении ритуалов, приносящих победу, не оправдались, пишет 24 Канал.

Как Магучих боролась с жарой на Евро-2026

Ярослава известна своим образом "Спящей красавицы": между попытками она часто ложится в спальный мешок, отдыхает и настраивается с закрытыми глазами.

В жарких условиях Бирмингема от спального мешка пришлось отказаться, но сон никуда не делся. Просто Магучих надела на голову мешок со льдом, чтобы охладиться и избежать солнечного удара.

Правильная профилактика перегрева сработала: Ярослава, как и Ирина Геращенко, выполнила норматив в 1,91 метра и вышла в финал.

Комментарий Магучих о жаре и результате

После удачной квалификации Ярослава заявила, что температура в 30 градусов повлияла на соревнования, и было принято решение свести к минимуму количество прыжков – только один тренировочный и один на норматив.

По словам Магучих, у нее на Евро "нет лишних мыслей, потому что приехала прыгать и получать кайф".

Ярославу мотивирует дизайн золотой медали: она видела ее на экране и теперь хочет сама подержать в руках, выиграв свой уже третий подряд чемпионат Европы.