Лідерка збірної України Ярослава Магучіх була змушена готуватися до стрибків трохи інакше, ніж зазвичай. На щастя, забобони щодо зміни переможних ритуалів не спрацювали, пише 24 Канал.

Як Магучіх боролася зі спекою на Євро-2026

Ярослава відома своїх образом "Сплячої красуні": між спробами вона часто лягає у спальний мішок і відпочиває та налаштовується із заплющеними очима.

У спекотних умовах Бірмінгема від мішка довелося відмовитися, але сон нікуди не дівся. Просто Магучіх додала на голову спеціальний пакет з льодом, щоб охолодитися та уникнути сонячного удару.

Правильна профілактика перегріву спрацювала: Ярослава, як і Ірина Геращенко, виконала норматив у 1,91 метра та потрапила до фіналу.

Коментар Магучіх щодо спеки та результату

Після вдалої кваліфікації Ярослава заявила, що температура у 30 градусів впливала на змагання, і було ухвалено рішення мінімізувати кількість стрибків – лише один тренувальний та один на норматив.

За словами Магучіх, у неї на Євро "немає зайвих думок, бо приїхала стрибати і отримувати кайф".

Ярославу мотивує дизайн золотої медалі: вона бачила її на екрані і тепер хоче сама потримати в руках, вигравши свій вже третій поспіль чемпіонат Європи.