Если во время квалификации из-за жары Ярославе пришлось спасаться льдом, то в финале температура позволила легкоатлетке вернуться к любимому ритуалу со спальным мешком. Видео с ее отдыхом мгновенно стало вирусным в сети, пишет 24 Канал.

Как Ярослава Магучих на Евро-2026 готовилась к финальным попыткам

Магучих известна тем, что во время перерыва между своими выступлениями в секторе превращается в "Спящую красавицу" – забирается в спальный мешок и лежит с закрытыми глазами. Сама спортсменка говорила, что это позволяет сохранять тепло и правильно подготовить мышцы к нагрузке.

Операторы запечатлели момент отдыха Ярославы – и это видео за считанные часы набрало в соцсетях более 1,5 миллиона просмотров.

Результат Ярославы Магучих на Евро-2026

Магучих пришлось довольно долго ждать возможности показать результат в секторе на чемпионате Европы, ведь она начинала с высоты 1,92 метра, которую легко взяла с первой попытки.

1,95 метра Ярослава неожиданно взяла лишь со второй попытки, но уже следующую планку на высоте 1,97 Магучих покорила сразу, без ошибок. И это был ее победный результат: ни одна другая спортсменка не смогла прыгнуть так высоко, что гарантировало украинке третье подряд золото Евро. Ее последующие попытки выше 2 метров, которые уже ничего не решали, оказались неудачными.