Якщо під час кваліфікації через спеку Ярославі довелося рятуватися льодом, то у фіналі температура дозволила легкоатлетці повернутися до улюбленого ритуалу зі спальним мішком. Відео з її відпочинком миттєво стало вірусним у мережі, пише 24 Канал.

Як Ярослава Магучіх на Євро-2026 готувалася до фінальних спроб

Магучіх відома тим, що на час перерви між власними виступами у секторі перетворюється на "Сплячу красуню" – залізає у спальний мішок і лежить із заплющеними очима. Сама спортсменка казала, що це дозволяє зберігати тепло і правильно готувати м'язи до навантаження.

Оператори спіймали момент з відпочинком Ярослави – і це відео за лічені години набрало у соцмережах понад 1,5 мільйона переглядів.

Результат Ярослави Магучіх на Євро-2026

Магучіх довелося досить довго чекати на можливість показати результат у секторі на чемпіонаті Європи, адже розпочинала вона з висоти 1,92 метра, яку легко взяла із першої спроби.

1,95 метра Ярослава несподівано взяла лише з другої спроби, але вже наступнку планку на 1,97 Магучіх підкорила одразу, без помилок. І це був її переможний результат: жодна інша спортсменка не змогла стрибнути так високо, що гарантувало українці третє поспіль золото Євро. Її наступні спроби вище 2 метрів, які вже нічого не вирішували, були невдалими.