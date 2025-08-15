В польской Силезии состоялся девятый этап Бриллиантовой лиги сезона-2025. В рамках соревнований боролись две украинки, а именно Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд соревнований и одержала победу в прыжках в высоту на турнире в Силезии. Для украинки это стала первая за три месяца победа над австралийкой Николой Олислагерс, пишет 24 Канал.

Долгожданная победа Ярославы

Первой среди украинок на этапе стартовала Екатерина Табашник. Она с первой попытки преодолела планку на высоте 1,75 метра, а высоты 1,80 и 1,84 метра покорила со второй. Следующий рубеж был 1,88 метра, который покорили четыре спортсменки, среди которых и Табашник, которая справилась с ним с первой попытки.

Между тем Ярослава Магучих и австралийка Никола Олислагерс пропустили начальные четыре высоты, начав борьбу сразу с 1,91 метра.

Магучих взяла 1,91 метр с первой попытки, что уже гарантировало ей медаль, ведь три легкоатлетки, в том числе и Табашник, не смогли преодолеть эту высоту и завершили выступления. В секторе остались только Магучих, Олислагерс и немка Имке Оннен. Рубеж 1,94 метра Ярослава и австралийка преодолели с первой попытки, тогда как Оннен прекратила борьбу после трех неудачных прыжков. На высоте 1,97 метра обе лидеры снова были безошибочны, но решающей стала планка на 2,00 метра. Магучих преодолела ее со второй попытки, одержав победу на этапе.

Напомним, что неудачи в Бриллиантовой лиге Ярослава Магучих реагировала с юмором.